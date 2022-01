Mibac Middelkerke blijft gretig na beslissing bond dat er geen dalers zullen zijn

De mannen van Mibac Middelkerke wonnen vorig weekend met een dertiger verschil van een uitgedund Basket Sijsele Two. Dit weekend staat opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. Met Basket Poperinge is de hekkensluiter de tegenstander. Al is alle degradatiestress weg, na een mededeling van Basketbal Vlaanderen.

Middelkerke nam met 105-75 de maat van de zes spelers van Basket Sijsele Two. “Een match die we in de heenronde onszelf veel te moeilijk hebben gemaakt, dus we wisten zeker wel dat we nu niet twee keer dezelfde fout mochten maken”, zegt Gillian Vannieuwenhuyse.

“De match zelf voelde vreemd aan, in eigen zaal zonder enig publiek. Precies een oefenmatch. Af en toe slabakten we wat, waardoor we hen vertrouwen inbliezen, maar uiteindelijk sloten we de match wel af met een ruime score. Een deugddoende overwinning, in gelijk welke omstandigheden.”

Basket Poperinge, rode lantaarn in eerste provinciale, is de volgende tegenstander. Maar van degradatiestress is geen sprake meer: Basketbal Vlaanderen heeft beslist dat er dit seizoen geen dalers zijn. Vannieuwenhuyse is er niet minder gretig om: “Het is onze eerste ontmoeting dit seizoen. We zullen direct de toon moeten zetten. Hopelijk nemen we de drie punten mee naar huis.”

Vreemd seizoen

Met corona blijft het een vreemd seizoen. “De ene week verloopt alles doodnormaal, de andere heb je een vrij weekend omwille van de huidige omstandigheden. Voor mezelf mis ik wel de constante bezigheid van trainingen in de week en match in het weekend.”

“Wat onze resultaten betreft: we laten toch zeker twee à drie matchen liggen. Dat ligt wat moeilijk, zeker als je kijkt naar waar we dan hadden kunnen staan in de rangschikking. Het is nu aan ons om die matchen te pakken in de terugronde. En we hebben nog een deel van de heenronde in te halen. Er staan dus nog heel wat wedstrijden op de agenda. Kortom, alles is nog mogelijk, in onze reeks, al dan niet met een beetje extra geluk.”

Kern behouden

Voor volgend jaar is er al duidelijkheid: “De gesprekken met het bestuur zijn afgerond, voor ons allemaal. Tot dusver is er van niemand enig nieuws dat ze overstappen naar een andere club of het voor bekeken houden. We behouden dus onze voltallige kern. Tenzij er ergens nog een verrassing uit de bus komt.”

(BV)

Zondag 30 januari om 17 uur: Basket Poperinge One – Mibac Middelkerke One.