Melissa Deblaere is nieuw bij dames Mibac Middelkerke

De damesploeg van Mibac Middelkerke blijft in eerste provinciale voorlopig nog altijd ongeslagen na een zege tegen Torhout. Dit weekend staat de topper tegen Oedelem op het programma. Nieuwkomer Melissa Deblaere hoopt de reeks met overwinningen nog lang vol te houden.

De damesploeg van Mibac Middelkerke won in eerste provinciale met 43-63 van Torhout, met Melissa Deblaere als speler-coach op het wedstrijdblad. “Afgelopen weekend was het de moeilijkste match die we dit jaar al gespeeld hebben”, laat Melissa Deblaere, die zeven punten achter haar naam liet optekenen, weten.

“De tegenstander stond fysiek heel erg sterk. We slaagden erin koelbloedig te blijven en met behulp van onze ervaring hebben we deze wedstrijd tot een goed einde weten te brengen”, zegt ze.

In het klassement is de ploeg na vier wedstrijden nog altijd ongeslagen, net als Basket SKT Ieper en Oedelem. Die laatste is de tegenstander van dit weekend. “Waar de ploegen in de rangschikking staan, daar kijken we nog niet echt naar”, gaat Deblaere verder. “Het seizoen is immers nog maar pas begonnen. Als we ons eigen spel spelen, dan zou deze match normaal geen probleem mogen vormen. Maar elke partij moet gespeeld worden, in sport weet je nooit wat er allemaal kan gebeuren.”

Geen druk

De damesploeg van Mibac Middelkerke speelt dit seizoen een niveau lager in eerste provinciale. “Wij zijn goed begonnen aan de competitie. Ondanks het feit dat we een nieuw samengestelde ploeg zijn, vonden we elkaar vrij snel op het terrein. We spelen samen als één team, waardoor iedereen voor elkaar speelt. Voor onszelf is er geen druk en willen we ons voornamelijk amuseren als ploeg. Ik denk echter wel dat we met onze ploeg de top drie van het klassement mogen ambiëren.” (BV)