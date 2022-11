Mathieu Vanfleteren (Wytewa) treft ex-club Basket Izegem: “Revanche nemen voor die eerste competitiewedstrijd”

In eerste provinciale reeks 1 nemen de Heren One van Wytewa Roeselare het vrijdag op tegen Basket Izegem One. Bij Roeselare zijn ze absoluut gebrand op revanche voor de nipt verloren openingswedstrijd tegen Izegem, zegt Mathieu Vanfleteren.

“We hebben nu drie van de zes wedstrijden gewonnen”, zegt de 25-jarige spelverdeler Mathieu Vanfleteren uit Zwevegem, die apotheker is. “Dat is op schema om bij de eerste vier te eindigen. Tot nu toe zijn we dus redelijk tevreden met de resultaten. We hadden de heenwedstrijd in Izegem misschien wel kunnen winnen: die kon alle kanten op en eindigde met maar drie punten verschil. De komende wedstrijden voor nieuwjaar zullen cruciaal zijn om ons doel te bereiken.”

Vrijdagavondmatch

“Die heenmatch in Izegem was de eerste competitiewedstrijd, met dus ook nog wat zoeken aan beide kanten. Izegem lijkt de jongste weken wel z’n draai gevonden te hebben en haalde vorig weekend zwaar uit, met die zege tegen Iebac met meer dan vijftig punten verschil. Maar wij willen absoluut revanche voor die heenwedstrijd. Wij spelen bovendien onze thuismatchen op vrijdagavond, wat door de meeste tegenstanders niet meteen op applaus onthaald wordt.”

Straks staan we weer tegenover de topschutter van vorig jaar: een van mijn beste vrienden

“Het is natuurlijk altijd leuker om tegen ploegen te spelen waarvan je enkele mensen kent. In de hele eerste ronde lopen er maar weinig onbekenden rond, en dat maakt dat je dus iedere week voormalige ploegmaten en vrienden tegenkomt. Voor mij is de match tegen Izegem natuurlijk extra speciaal omdat ik er vorig jaar nog speelde. Het is een hele warme club, maar – zoals gezegd – revanche zou wel heel fijn zijn.”

“Ik ken er bijna iedereen en weet wel ongeveer waar hun sterktes en zwaktes liggen. Het omgekeerde is ook waar: hun coach Tico Brouns is een van de meest gepassioneerde mensen in de basketwereld die ik ken. Hij zorgt altijd voor een uitgebreide analyse van de tegenstander. Bovendien speelt de topschutter van vorig jaar daar: Jordy Lefevre, een van mijn beste vrienden. We geven elkaar wekelijks een update van hoe het loopt, en ik kijk uit naar een confrontatie op het veld. We kunnen het niet laten om elkaar te plagen als de andere eens een mindere wedstrijd speelt. Dat belooft dus.”

“We missen drie spelers: post Gilles Dewaele met een knieblessure, forward Sander Baert met enkelproblemen, en misschien ook Robin Robaeys wegens ziekte, als hij niet op tijd genezen is.” (RV)

Vrijdag 18 november om 21 uur: Wytewa Roeselare One – Basket Izegem One