Mathieu Coucke (G&V Breakpoint Basket Waregem): “Hier kwam ik écht bij een familiale club terecht”

G&V Breakpoint Basket Waregem is in TDM1 bezig aan een sterke campagne. De sterkte prestaties heeft de ploeg in grote mate te danken aan Mathieu Coucke. De Markenaar ontpopte zich tot beste speler in de reeks.

De 24-jarige Mathieu Coucke kreeg al op vierjarige leeftijd de microbe van het basketbal te pakken. “Dit kwam er door mijn papa Stefaan, die toen bij BBC Desselgem speelde”, vertelt hij. “Ik was overal mee en al vlug wilde ik ook proeven van deze mooie sport. Ik sloot me aan bij Kortrijk Sport. Ik bleef zowat mijn hele carrière bij Kortrijk. Enkel toen het coronajaar eraan kwam, en er geen competitie doorging, ben ik bij Mons gaan trainen, die in de BNXT League uitkomt. Enkel die hoogste reeks werd toen niet stilgelegd. Toch besliste ik om naar Kortrijk terug te keren om er in TDM1 te gaan spelen. Daar mocht ik ook op de bank zitten. Het eerste jaar speelden we met House Of Talents Kortrijk Spurs de finale, die we verloren tegen Guco Lier. Een jaar later pakten we wel de titel tegel LDP Donza. De ambities van de club vertaalden zich naar een overstap naar de BNXT League.”

twee leermeesters

“Ik doorliep bij Kortrijk zowat alle reeksen, van vierde provinciale tot eerste klasse. Als U16 speelde ik ook mee met de provinciale heren om meer speelminuten te krijgen. Daarna trad ik naast de U18 ook aan in TDM2 en eerste provinciale. Zo groeide ik mee naar de eerste ploeg. Met Jeroen Debaveye en Bert Wyseur als oefenmeesters evolueerde ik mee van derde klasse naar tweede. In die tweede klasse, TDM1, was dit enkel nog met Jeroen. Dat zijn twee personen die heel belangrijk zijn geweest in mijn carrière. Jeroen is nu ook mijn coach bij Waregem. Hij gaf me alle kansen, ook al was er soms twijfel. Hij heeft altijd in mij geloofd. Bert deed mij dan weer inzien dat ik door hard te werken er kan geraken. Ik leerde dus heel veel bij van dit duo.”

“Hard werken, dat heb ik altijd al gedaan. Enkel vorig jaar was ik door mijn rugblessure even buiten strijd. Voor mij was dit een moeilijke periode. Drie à vier maanden aan de kant staan, trainen met pijnstillers, opstaan met pijn, na lange trainingen onmiddellijk op de massagetafel… en vooral, geen extra zaken kunnen bijtrainen. Na vorig seizoen waren er geen zekerheden meer om bij Kortrijk te kunnen blijven spelen, waar ik al mijn ganse carrière speelde en kind aan huis was. Ik kon me door mijn blessure niet in de kijker spelen bij deze ambitieuze club. De twijfel over mijn rug speelde me parten. Vorig seizoen was dan ook voor de ploeg een moeilijk jaar met het ontslag van de trainer. Er was meer potentieel dan wat er is uitgekomen. Nu is de ploeg beter samengesteld, en ze doen het zeer goed. Daar ben ik heel blij om.”

“Na mijn rugblessure kan ik eindelijk weer tonen wat ik in mijn mars heb”

“Voor mijn blessure speelde ik zeker niet slecht volgens de minuten die ik toen meepikte. Na het seizoen kreeg ik echter te horen dat ik andere oorden mocht opzoeken. Er waren gesprekken met ploegen uit BNXT maar er was niets concreet. Uiteindelijk heb ik gevraagd aan Jeroen om enkele weken mee te trainen bij Waregem. Ik tekende al vlug een open contract, die me toelaat te vertrekken als er een bod komt van een BNXT-ploeg of uit het buitenland.”

Mathieu ontpopte zich tot de ster in TDM1. Hij is er topscorer met 23 punten gemiddeld. Hij loodste zijn team mee aan de kop van het klassement. “Nu ik terug volledig fit ben kan ik ook terug tonen wat ik in mijn mars heb. En dat is misschien beter dan wat sommigen verwachten. Het doet heel veel deugd dat ik dit kan bevestigen. Ik wil me proberen in de kijker spelen. Als team hoeven we, indien we volledig fit zijn, niemand te vrezen. Ik kende de meeste spelers uiteraard. We zijn een beetje allemaal dezelfde leeftijd, en de mentaliteit om te winnen is er. Ons doen en denken is dezelfde, ook naast het veld. De sfeer is optimaal, heel belangrijk als het moet klikken.”

individuele trainingen

“Ik was aangenaam verrast toen ik hier bij Waregem kwam. Dit is écht een familiale club. Iedereen is hier vriendelijk, ook naast de eerste ploeg. Bij veel clubs hoor je wel eens, we zijn een familiale club, maar bij Waregem is dit écht zo. Na vorig jaar doet het deugd om terug volledig fit te zijn, in een andere rol, wat mij vertrouwen heeft. Dat ik topscorer ben, is leuk meegenomen. Ik ben heel blij met mijn keuze. Toch heb ik nog de ambitie om hogerop te spelen. Ik blijf hard werken. Naast de drie trainingen met Waregem ga ik ook nog individueel werken met Joerik Michiels. Op woensdag is dat met Sam Van Rossom in Waregem. Met Sam train ik van bij het begin van het seizoen individueel. Met al zijn ervaring kan hij mij nog veel bijbrengen, op en naast het veld.” (ELD)