Marie Debeerst (Dames Wytewa Roeselare): “Ik zie kans op overwinning”

Marie Debeerst is aan haar eerste seizoen toe bij Wytewa Roeselare. Voorheen speelde ze dertien seizoenen bij Waregem. Samen met Wytewa wil ze komend weekend revanche tegen Aalst en de punten thuishouden.

“De match tegen Laarne hebben we helaas verloren”, opent de 22-jarige forward Marie Debeerst uit Waregem, die een master handelswetenschappen: personeels- en organisatiemanagement volgt.

“We liepen de volledige match achter de feiten aan. We bleven er steeds bij, maar konden er niet over geraken. Op zich speelden we geen slechte match, maar de afwerking was er niet. Laarne was niet voltallig (7 spelers aanwezig; afwezigen door corona en blessure). Het was een gemiste kans. We konden deze wedstrijd zeker aan, maar helaas.”

Wedstrijden winnen

“Elke match is er één om uit te leren. Vorig weekend hebben we heel wat moois verwezenlijkt, maar de communicatie in verdediging kan beter. We hebben tot nu toe slechts drie matchen gewonnen, wat onvoldoende is. We mogen blij zijn dat er geen dalers zijn dit seizoen. Dat vermindert de druk op moeten winnen aanzienlijk. Maar willen we van een goed seizoen kunnen spreken, dan zullen we toch nog een paar overwinningen moeten behalen. Op Aalst hebben we geen goeie partij gespeeld.”

“Dit is een ploeg die we kunnen pakken. We weten welke sterkhouders we eruit moeten houden. Als we dit weekend in vorm zijn, is dit zeker een haalbare kaart. Ik zie de kans op een overwinning. Zoals gezegd moeten we sowieso nog enkele wedstrijden winnen, liefst meer dan in de heenronde.”

“Momenteel zijn er geen blessures en geen geschorsten. Wel hebben we de maand januari moeten overleven met wat minder aanwezigheden omwille van de examenperiode.”

(RV)