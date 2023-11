Marc Cambier wil met Basket Poperinge minstens eindronde halen: “We hebben drie concurrenten in deze reeks”

Basket Poperinge won de topper tegen KBGO Basket@Sea F in vierde provinciale. Zaterdag staat de laatste match van dit kalenderjaar op het programma, op bezoek bij Bebita Eernegem C.

Marc Cambier (56) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Basket Poperinge. Daarvoor was hij onder meer actief bij Wervik en Scaldis Zwevegem. “Dit jaar mikken we met Basket Poperinge op de top twee”, vertelt Marc. “Daarvoor zie ik drie concurrenten: Koksijde, Oudenburg en KBGO. Intussen troffen we ze alle drie en klopten we er twee. Enkel in Koksijde verloren we. Daar zat er meer in, maar we botsten op een ervaren ploeg en bij ons sloop er te veel stress in. Zij verloren dan weer van Oudenburg, waardoor niemand dus onverslaanbaar is in deze reeks. In de terugronde ontvangen we zowel Oudenburg als Koksijde nog. De kampioen promoveert rechtstreeks en daarna spelen de drie tweedes tegen elkaar voor een vierde promotieticket. De bedoeling is dus om minstens de eindronde te halen.”

Sterke defense

De meest recente topper was tegen KBGO Basket@Sea F. “Ik had hen wat sterker verwacht, maar onze defense was heel sterk. We slikten slechts 38 punten. Sowieso is onze verdediging een van onze troeven.”

Zaterdag trekt Marc met zijn ploeg naar Eernegem. “Dat zou geen probleem mogen vormen. Al hebben we vorig jaar moeten knokken voor de zege tegen deze ploeg. Na Eernegem volgt een lange winterstop. Het is jammer dat we uit ons ritme gehaald worden.” De Zillebekenaar was zelf actief basketter in Ieper tot 2005 en is gepensioneerd militair. Hij combineert de eerste ploeg dit jaar met de U14. “Ik begon destijds mijn trainerscarrière in Poperinge en vorig jaar kwam Marc Vankemmel aan mijn deur kloppen. Dit seizoen wilden ze ook meer ervaren coaches voor de jeugd en zo combineer ik de eerste ploeg met de U14. Daar wonnen we zeven van onze negen matchen op niveau vier en staan we aan kop. Na Nieuwjaar spelen we dan op niveau drie. Op dinsdag trainen we aansluitend, voorts is het nog trainen op donderdag voor de U14 en op vrijdag voor de senioren.” (API)

Zaterdag 25 november om 17.30 uur: Bebita Eernegem C Basket Poperinge A.