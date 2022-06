Luc Rogge blikt terug op carrière bij ION Basket Waregem : “Ik ben trots als ik zie hoe het nu allemaal loopt”

Clubicoon Luc Rogge nam vorig jaar afscheid van ION Basket Waregem. De Waregemnaar, geroemd voor zijn enorme kennis en kwaliteiten, blikt terug op een rijkgevulde carrière als speler en coach.

“Het begon allemaal in het jeugdcentrum onder de naam Kernmateriaal Waregem, dat later fusioneerde met Beveren-Leie”, vertelt Luc. “Ik doorliep mijn volledige jeugdperiode bij Waregem, altijd net een stapje hoger dan mijn eigen leeftijd, om daarna naar Beveren-Leie te trekken. Daar maakte ik deel uit van de eerste ploeg waar ik weliswaar niet veel speelde. Rond de jaren 80, toen ik terugkeerde naar Waregem, begonnen de gouden jaren. Het begin van de wederopbouw die van derde provinciale naar tweede klasse ging. Tot en met derde nationale maakte ik mee als speler. Namen als Cleymans, Frederik en Kristof Chanterie, Opbrouck, Debaere, Delabie en later Kestemont maakten mee het mooie weer, op en naast het veld. Zeg maar de sfeer van bij de meisjes nu. Een zijsprong naar Deerlijk als speler en coördinator passeerde ook de revue. ”

Alle lijnen doorlopen

“Mijn coaching periode begon op mijn 22ste met jeugdploegen en dit tot mijn 58ste. Ieder jaar had ik wel een functie. Van coördinator tot jeugdbestuur. Alle lijnen heb ik wel doorlopen, van jeugd tot Fanion. Met Peter Castelein richtte ik het jeugdbestuur op. Daar kwam dan Jurgen Van Marcke bij, die een belangrijke rol speelde door zijn bedrijfsvisie. Dan ontstond de sportieve cel, het financieel comité… en groeide uit tot wat het nu is.”

Jeugd herlanceren

“Ik was van plan om op mijn 60ste serieus te minderen. Dat zat in mijn achterhoofd”, gaat Luc verder. “Maar door corona was er plots niets meer. In 2021 was dit enkel nog specialisatietraining. Het oorspronkelijke plan was om in drie jaar de jeugd opnieuw op te starten. Het zijn er uiteindelijk vijf geworden. Ondertussen zijn er heel wat jonge elementen bijgekomen, zoals Sofie Hendrickx op het ideale moment. Dieter voelde dat het voor mij over was, maar in alle positiviteit.”

“Je kan als coach of als speler nergens beter zijn dan bij Waregem momenteel. Het is een goedgestructureerde club waar het team zich nu ook met Jeroen Debaveye en Stan Naudts versterkt. De rol die voorzitter Dieter Debo hierbij speelt is heel groot. Dieter is ook de reden waarom ik die extra taken van de afgelopen jaren bijgenomen heb. En de opstart van de basketschool. Begonnen met drie spelers en nu stilaan mede dankzij Stijn Duyck en samen met de directie uitgegroeid tot een volwaardige academie met 25 spelers. Daar krijgen ze een zeer goede begeleiding op hoog niveau. ”

“Ik ben Dieter ook heel dankbaar dat hij mij en Stijn een managerscursus liet volgen waar we heel veel aan hadden. Heel interessant om ook eens die wereld te horen. Dit hielp mij enorm. Dieter is de grote sleutel van wat de club nu is.”

Goede aanwinsten

“Mijn mooiste periode? De volledige bij Waregem”, zegt Luc overtuigend.

“Met onder andere coach Sven De Clercq kende ik een topperiode. Met hem had ik een enorme klik, een verademing om met samen te werken. Hij is een heel goeie people manager. Met Stoffel Castelein hebben ze nu ook weer een assistent-coach die het huis kent en pro Waregem is. Dat waren Chris Lannoo en ik ook. Ook het aantrekken van Jeroen en Stan zijn heel positief.”

Ambitie met de dames

De omliggende clubs zijn ambitieus. Een goede zaak? “Het is sowieso heel goed dat ploegen als Deerlijk en Wevelgem hogerop willen. Er zijn wel veel ploegen in de streek waarvan er enkele het best tot hun recht zouden komen als satellietploeg. Dat Kortrijk naar het hoogste niveau wil met hun heren is een heel goede zaak voor de uitstraling van de regio. Er is wel een wereld van verschil tussen eerste nationale en TDM1. Wij hebben dan weer ambitie met onze dames waar we met eigen talenten zo hoog mogelijk mikken. Die rol spelen de dames perfect. Dit is de ideale rijpschool en een goeie uitstraling voor de club. Het doet mij bijzonder plezier dat ze zo aan het groeien zijn. De heren zitten in een overgangsfase waar heel wat aan het bewegen is.”

“Ondertussen beleef ikzelf heel veel plezier aan fietsen. Dit doe ik wekelijks een drietal keer een 100-tal kilometer per keer aan ongeveer een 30km/u gemiddeld. Of ik nog terugkom? Ik ben alvast aanwezig tijdens het groot verlof als er een stage doorgaat voor de kleintjes. Verder zijn er (voorlopig) geen plannen”, besluit Luc met de glimlach.