Leiders in basket Oostende en Kortrijk laten geen steek vallen

Op de negende speeldag in de BNXT League hebben koplopers Oostende en Kortrijk zaterdag geen steek laten vallen. Oostende zette Zwolle met 108-81 (rust: 58-43) opzij. Met 22 punten, vier rebounds en acht assists was Davion Mintz daarbij de uitblinker. Kortrijk ging met 82-91 (rust 40-45) winnen in Bergen.

Antwerp nam revanche voor de 64-75-nederlaag die het op de openingsspeeldag leed tegen Den Helder. Op Nederlandse bodem wonnen de Giants met 68-99 (33-50). Trevion Crews (20 ptn) en Mojeed Ewuosho (19 ptn, 7 rbds, 4 assists) hadden daar het grootste aandeel in.

Limburg United knoopte na de eerste twee nederlagen van het seizoen weer met de overwinning aan. Het versloeg Den Bosch met 92-61. Coach Kristof Michiels keerde met Leuven terug naar Mechelen, waar hij tot januari aan de slag was, maar kon zijn ex-club geen loer draaien. De Kangoeroes wonnen met 72-67. In Nederland leed Baketbalacademie Limburg een 80-101-nederlaag tegen QSTA United en nam Leiden met 92-86 de maat van Feyenoord.

Oostende en Kortrijk staan nu met zeven overwinningen en twee nederlagen achter hun naam. Het leidersduo kan zondag weer een trio worden. Brussels moet daarvoor winnen van Leeuwarden. Ook een duel tussen Charleroi en Aalst staat zondag nog op het programma.