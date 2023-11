Leider Izegem One speelt derby tegen Wytewa Roeselare

De One van Basket Izegem staat aan kop in eerste provinciale. Bovendien strijden ze nog steeds mee in zowel de beker van Vlaanderen als de beker van West-Vlaanderen. Zaterdagavond ontvangen ze de buren uit Roeselare in de competitie. “Er is gezien het klasseverschil geen rivaliteit tussen beide ploegen”, zegt power forward David Chalikachvili.

“We moeten ze vanaf minuut 1 weer bij de keel grijpen, zoals we al heel het seizoen doen en de match snel domineren”, opent de 20-jarige power forward David Chalikachvili uit Izegem. “Als we op snelheid spelen, zijn er weinig ploegen die ons windeieren kunnen leggen. De derby is voor ons een match als een ander. Er speelt niet bepaald een rivaliteit tussen beide ploegen, daarvoor is het klasseverschil te groot.”

Op dit moment strijdt Izegem nog altijd op drie fronten: de beker van Vlaanderen, de beker van West-Vlaanderen en de competitie. “In de beker van Vlaanderen stijgen we boven onze verwachtingen uit en spelen we binnenkort de 1/8ste finale tegen Lommel, een tweedeklasser. De beker van West-Vlaanderen en de competitie willen we absoluut winnen, zonder een match te verliezen. Iedere verloren match zal voor ons een zware teleurstelling zijn.”

Fantastische groep

De ploeg legt de lat dus hoog, en blijft week na week sterk presteren. David is ervan overtuigd dat dit team ook in tweede landelijke bovenin kan meedraaien. “Wij hebben een fantastische groep met stuk voor stuk sterke spelers, met een enorme winnaarsmentaliteit, waar de coach ook op hamert. Elk van onze spelers heeft zijn eigen sterkte en meerwaarde voor het team. Of het nu goals, organisatie, power, ervaring, defence of shots zijn. We hebben al meermaals tegen ploegen uit eerste landelijke gespeeld voor de beker en ook gewonnen, dus ben ik ervan overtuigd dat we in tweede landelijke zeker ook aan de top kunnen meedraaien. Het zal zaak zijn om volgend seizoen de groep te behouden en dan is er volgend jaar ook veel mogelijk”, besluit David Chalikachvili. (RV)