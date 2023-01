Leider Basket Izegem Two klaar voor derby: “We willen tonen waarom we ongeslagen zijn in competitie”

In tweede provinciale staat Basket Izegem Two los aan kop. De ongeslagen leider trekt vrijdagavond naar de buren uit Roeselare. De Izegemnaren willen in de derby tonen waarom ze nog niet geklopt werden dit seizoen.

“Winnaarsmentaliteit wordt zeer belangrijk tegen Wytewa Roeselare Two”, opent de 22-jarige shooting guard en power forward Wout Vandewiele uit Oekene die momenteel bezig is aan zijn schakeljaar om industrieel ingenieur te worden in de elektromechanica. “Het is een ploeg die nooit opgeeft, zoals ons team. Het wordt strijden tot de laatste minuut. Hun run was zeer goed na onze laatste match, maar we gaan tonen waarom we dit seizoen nog ongeslagen zijn in de competitie.”

“Toch zou ik niet zeggen dat we het te gemakkelijk hebben in onze reeks. We hebben al meerdere matchen gehad waar we op een gegeven moment 20 punten achter staan. Ik weet niet hoe we het doen, maar zoals eerder gezegd geeft dit team nooit op.”

Versterkingen

“Het team hangt echt aan elkaar, iedereen vecht voor iedereen. Zoals onze coach zegt: we gunnen de zon in elkaars ogen. Ons doel was bij aanvang van de competitie al om kampioen te spelen dit seizoen, na onze vicekampioenschap van vorig seizoen. Na wat versterkingen speelden we ook voor niet minder dan de titel.”

“Het kan zeker nog verkeerd gaan om kampioen te worden. De tweede ronde is nog niet begonnen dus we kunnen zeker nog niet zeggen dat we kampioen zijn. We zullen iedere match moeten blijven spelen en vechten voor de overwinningen.”

Teamsfeer

“Onze teamsfeer zit echt goed. Daardoor kennen we ook elkaars sterktes en zwaktes, iedereen speelt hierop in bij elkaar en zo halen we het beste uit elkaar. Wel hebben we soms last van een slecht begin wat ons ook al bijna enkele matchen heeft gekost. Mochten we telkens beginnen zoals we eindigen, zou dat een mooie vooruitgang zijn.”

“Guard Guillaume Gosselin is al heel het seizoen geblesseerd na een gebroken sleutelbeen. Hij blijft uit tot ongeveer maart. Ikzelf ben juist terug uit blessure. Na bijna heel het seizoen niet te spelen door een jumpers knie. Na recente behandeling denk ik eindelijk klaar te zijn om opnieuw op het veld te staan naast mijn kameraden. De derby zou mijn eerste match terug op het veld zijn.” (RV)

Vrijdag 20 januari om 21 uur: Wytewa Roeselare Two – Basket Izegem Two.