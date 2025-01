Lars de Rycker basket jaar langer bij Blankenberge

De voorbije weken gooiden de Blankenbergse basketmannen hoge ogen. Bruno Van Gorp levert schitterend werk met een Two-ploeg vol beloften, die naar de subtop is doorgestoten. De One-ploeg versloeg Wytewa Roeselare en ontfutselde leider Wikings Kortrijk ei zo na ook de punten op eigen veld. Het mooie weer wordt onder andere gemaakt door Lars De Rycker, zoon van coach Pieter.

De toekomst oogt mooi voor het Blankenbergse basketbal. Na enkele moeizame aanvangsmaanden is de One-ploeg warm gedraaid en lijken ze elke ploeg aan te kunnen in de hoogste provinciale reeks.

“De match werd op details gespeeld”, treurt Lars de Rycker (18) nog een beetje na. “Anders hadden we de leider in eigen huis geklopt (66-64, red.). Het bizarre is dat we het tegen staartploegen moeilijker hebben, maar dat zit blijkbaar in het DNA van het basketbal in Blankenberge.”

Tempo maken

Dat kan tellen als waarschuwing, want de volgende opdracht is de kustderby tegen Middelkerke One, dat onderin het klassement parkeert. “We moeten vooral verschroeiend starten en snel spelen, oplettend zijn, domme balverliezen vermijden en al zeker voorkomen dat we op achterstand komen. Vanuit een sterke defensie kunnen wij ons loopvermogen aanspreken. We zullen ook deze opdracht zonder big guy Yentl Galle moeten afwerken, want hij is voor langere tijd out met een rugblessure.”

Voor Lars de Rycker is het het eerste jaar dat hij voor de One van Blankenberge aantreedt, maar hij wil er graag minstens een jaar langer blijven. “Spelen onder vader-coach had enige aanpassing nodig. In het begin waren er wel enkele akkefietjes, maar we maakten duidelijke afspraken en dat loopt steeds beter.”

Teamsfeer

“Ook ten opzichte van de teamsfeer waren correcties nodig. Net zoals iedereen moet ik speelminuten verdienen en moet ik reacties ten opzichte van de coach kanaliseren. Maar ik doe wat er gevraagd wordt en de ploeg profiteert daarvan.” (MD)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Blankenberge One – Middelkerke One.