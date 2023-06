Kyara Linskens verlengt bij Montpellier

Kyara Linskens blijft in Frankrijk spelen. De Belgian Cat uit Oostende heeft haar contract bij Lattes Montpellier verlengd, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt.

De 26-jarige Kyara Linskens (1m93) begon dit seizoen bij Montpellier om samen te werken met de Franse coach van de Belgian Cats, Valéry Demory, en met Julie Vanloo.

Montpellier werd uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs om het Franse kampioenschap, waar Linskens gemiddeld goed was voor 10,6 punten en 5,0 rebounds. In de FIBA EuroCup haalde de Belgische gemiddeld 11,3 punten en 6,6 rebounds per wedstrijd.

Julie Vanloo heeft haar contract bij Montpellier, dat ook volgend seizoen gecoacht wordt door Demory, met twee seizoenen verlengd.

Linskens, die sinds 2015 deel uitmaakt van de Belgische nationale ploeg en 114 caps op haar naam heeft staan, is in Tel Aviv met de Belgian Cats, die donderdag tegen Israël het Europees kampioenschap starten.