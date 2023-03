Kortrijk Spurs zwaar onderuit tegen Castors Braine

In de hoogste klasse van het damesbasketbal ging House of Talents Kortrijk Spurs met een vijftiger de boot in tegen Castors Braine. Het werd 44-96.

Kortrijk dat het moest stellen zonder Marie Vervaet en Josipa Juric opende de score via Lisa Foucart. Onder impuls van een bedrijvige Lore Devos plaatste Castors een 0-14. Joris scoorde tegen, maar daarna volgde opnieuw een 0-8. 4-22 na 10 minuten spelen. Tien punten op rij van Kroselj deed de bonus aandikken tot 9-32. Perisa zorgde voor de Kortrijkse scores. Ducoulombier zette de 19-43 ruststand op het bord.

Lore Devos opende de derde periode met een bom voor Braine. Tadic liet de dertiger vanop de vrijworplijn noteren: 21-51. Driepunters van Joris (2) en Perisa hielden de Spurs op 35-68 na driekwart spelen. In de slotperiode was het aanvallend op bij de thuisploeg. Het was de boomlange Fogg die de veertiger liet noteren: 42-82 met nog vijf minuten te gaan. Enkel Jitte Baelen vond nog een keer de weg naar de ring terwijl de bezoekers zonder door te drukken nog naar een vijftiger afstevenden. De Kortrijkse Lore Devos, in loondienst bij Braine, zette de 44-96 eindstand op het bord. Met nog twee speeldagen te gaan blijven de dames van Philip Mestdagh op de zesde plaats staan.