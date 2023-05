Kortrijk Spurs verliest de eerste confrontatie voor de kampioenstitel

Ongeveer 1500 basketsupporters beleefden een spannende basketmatch in de Lange Munte. De eerste match draaide voor de thuisploeg echter niet goed uit. Latem-De Pinte toonde zich met 84-92 de betere ploeg, met Geukens als MVP. Bij Spurs speelde vooral Niels De Ridder een uitstekende partij.

Beide ploegen hadden zich goed opgeladen voor hun eerste van twee of drie matchen voor de titel. Wie twee keer wint, mag zich kampioen noemen. In het eerste quarter liet House of Talents Spurs enkele inleggers liggen en dat stimuleerde de gedreven Oost-Vlamingen om de thuisploeg het vuur aan de schenen te leggen. Spurs nam de controle in handen en Yarick Brussen zette in het tweede quarter de 33-24 op het bord, meteen de hoogste score in het voordeel van Kortrijk. Coach Desloovere van Donza had een time-out nodig om bij te sturen, maar ondanks enkele driepunters van Donza bleven de Spurs de bovenhand houden. Rust bij 46-41.

Na de rust vielen de Kortrijkse shots niet, wat Donza de kans gaf om bij te benen (50-52). Robbe Naudts viel in om de situatie recht te zetten en onder impuls van de sterk spelende Niels De Ridder en Sean Pouedet werd het 67-63. De Bruyne en Geukens brachten Donza terug en de driepunters vielen aan beide zijden (72-74). In het beslissende quarter werd precies een driepuntercontest gehouden. Sean Pouedet kon de thuisploeg nog bijna op gelijke hoogte brengen (84-86), maar het waren Geukens himself en De Decker die de beslissing forceerden. Eindstand 84-92.

Scoorden voor Kortrijk: Coucke 7, Brussen 8, Koljanin 10, Tomsick 16, De Ridder 21, Guillemyn 7, Naudts 3, Pouedet 12.

Scoorden voor Donza: Unruh 11, Dedecker 18, Van Hille 9, Geukens 20, Van Caeneghem 13, Lataire 4, Gesquière 3, Gasana, Debruyne 9, Vandenberghe 5.

Het percentage driepunters vergelijken, maakt veel duidelijk: 13 gescoord bij Donza (54%), 7 gescoord bij Spurs (22%).

Niels De Ridder reageerde enorm teleurgesteld: “Je mag als speler nog een uitstekende wedstrijd spelen, daar ben ik niks mee als we met de ploeg verliezen.” Ook Sean Pouedet moest na het eindsignaal wat bekomen van de emoties, zo groot was de ontgoocheling. “Als we de competitie niet als kampioen kunnen afsluiten, dan is het seizoen niet geslaagd. Eerste in de reguliere competitie en beker, dat is oké, maar we willen zo graag in schoonheid het seizoen afsluiten. Ons nu weer opladen vraagt wat tijd, maar in Guco Lier is het toch ook gelukt.”

Voor Kortrijk zit er dus niks anders op dan in De Pinte te gaan winnen op zondag 7 mei om 16.30u. Dan zou de belle gespeeld worden in de Lange Munte op zaterdag 13 mei om 20.30u. (SJK)