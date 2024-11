Kortrijk Spurs nemen het op tegen ex-teamgenoten

House Of Talents Kortrijk Spurs neemt het dit weekend in de derby op tegen LDP Donza, de ploeg van coach Nils Strumane, ex-coach bij Kortrijk. Maar liefst vijf Donza speelsters verdedigden in het verleden de kleuren van de Spurs.

“Het is altijd speciaal om hier terug te zijn”, zegt de 57-jarige Nils Strumane. “Met mijn dochters Naja en Yante Strumane, Jolien Defoort, Laurie Lefebvre en Marie Vertriest in onze rangen zijn maar liefst vijf ex-speelsters aan zet dit weekend in de Lange Munte tegen hun ex-club. Wij willen langzamerhand nog eens winnen. Kortrijk heeft het voordeel dat ze met meisjes spelen die al jaren op dit niveau uitkomen. Wij zijn een jonge ploeg waar de meesten pas in TDW komen piepen.”

Behoud als eerste doel

“Vorig weekend hadden we tot de laatste minuten uitzicht op de zege tegen Namen. Ook tegen Kangoeroes acteerden we niet onaardig. We hadden vooral pech met onze shots. Ik ben vooral blij dat we defensief hard aan het werken zijn. We creëren open shots, wat de ene wedstrijd wel en de andere niet lukt. Vanaf nu hebben we allemaal mooie wedstrijden tegen ploegen met hoofdzakelijk Belgische dames. Daar zijn heel veel topjeugdspeelsters bij.”

“Altijd speciaal om terug in Kortrijk te zijn”

“Na Kortrijk kruisen we de degens met Brunehaut. Daar ligt de druk bij onszelf. Ook tegen Lummen moeten we proberen de volle buit te pakken. Als we in de eerste ronde drie en de terugronde vier wedstrijden winnen, dan moeten we ons in principe redden. Daarmee mogen we misschien hopen en dromen van de play-offs.”

“Het hoofddoel blijft echter het behoud. Laat ons beginnen met dit weekend tegen Kortrijk waartegen we niet helemaal kansloos zijn,” aldus Nils Strumane. (ELD)

Zaterdag 23 november om 20.30 uur, Sportcampus Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs – ABO LDP Donza.