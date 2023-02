Kortrijk Spurs kijken ‘boemannen’ uit Lier in de ogen: “We gaan vooral uit van onze eigen mogelijkheden”

Zaterdag spelen de House of Talents Spurs tegen hun dooddoeners van vorig seizoen. Guco Lier presteerde het toen om met coach Ibens en een groep jonge spelers de kampioenstitel van Kortrijk af te snoepen (70-69).

“Over die finale van vorig seizoen is in de groep nog maar weinig gesproken”, opent Christophe Beghin. “Onze ploeg is dan ook serieus gewijzigd sindsdien. Enkel Mathieu Coucke, Robbe Naudts en Brecht Guillemyn hebben het toen meegemaakt. Voor hen moet de ontgoocheling groot geweest zijn. Anderzijds heeft Guco bewezen erg goed te presteren, zelfs al is Vic Van Oosterwyck intussen door Oxaco ingelijfd.”

“Steve Ibens ken ik al van 1998 toen ik mijn eerste jaar als prof speelde bij Aalst. We hadden altijd een supergoed contact en het wederzijds respect is groot. In 1999 speelden we nog samen bij de nationale ploeg, met onder meer ook Pieter Loridon. Als coach kwamen we al tegen elkaar uit en bij de nationale U20 is Steve hoofdcoach en ben ik assistent. Met corona is wel een en ander weggevallen van de U20-competities, maar deze zomer gaan we er weer mee door.”

“Steve is iemand met een heel rustig karakter, die op een positieve manier met zijn spelers omgaat. Dat vind ik ook de juiste manier om jonge spelers op een hoger niveau te brengen. Je zegt wel waar het op staat, maar breekt niemand af. In die zin hebben we allebei dezelfde filosofie en psychologische aanpak.”

“Tactisch gaan we wel sleutelen, maar finaal gaan we toch vooral uit van onze eigen mogelijkheden. We hebben in de bekermatch tegen Kontich iedereen spelgelegenheid kunnen geven en dat heeft de ploeg deugd gedaan. Zo komen we in de finale van de beker van Vlaanderen nog maar eens tegen Waregem uit. Voor Mathieu Coucke komt de match tegen Guco nog te vroeg, maar we hopen dat alles verder goed evolueert.”

“We houden rekening met een sterk Guco Lier, dat met Joppe Mennes en Jo Van Buggenhout twee spelers heeft met een dubbele licentie. Nog een jong talent is Maxime Bilolo (18), een sterke jonge kerel, waarmee Yarick Brussen zijn handen vol zal hebben”, grijnst coach Beghin. (SJK)