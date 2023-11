Kortrijk Spurs heren zorgt zondag thuis voor een kolkende sfeer: “Winnen is nu een must geworden”

Na de zinderende match tegen Antwerp Giants staat de Kortrijkse BNXT-ploeg voor een volgende opdracht tegen Leuven Bears, niet zoals de vorige thuismatchen op vrijdagavond, maar wel op zondagnamiddag. Winnen zal niet evident zijn, want ook Leuven is dringend aan een zege toe.

“Het is een grote ontgoocheling dat we de match tegen Antwerp niet met een zege konden afsluiten”, stelde een zwaar ontgoochelde Jamarius Burton na de match. “De big guys van Giants maakten het ons heel moeilijk. We hebben helaas in moneytime cruciale fouten gemaakt.”

Voorzitter Rousseau was scherp in zijn eerste reactie: “Als je in de laatste minuut drie punten voor staat, mag je dat niet meer afgeven.”

“Er zijn tegen Antwerp cruciale fouten gemaakt” – Christophe Beghin, coach Kortrijk Spurs

Sportief manager Brecht Guillemyn had als co-commentator bij BNXT-TV uiteraard ook de pijnpunten van zijn eigen team kunnen vaststellen. “Defensief presteerde het team al wat scherper. De curve gaat crescendo, maar qua rebounds moet het nog beter. We kunnen het aan de jeugdige leeftijd van onze ploeg wijten, maar toch. Als er punten moeten gehaald worden, is het wel nú. We zullen intern de situatie bespreken en overleggen hoe we het verder aanpakken.”

Dubbel gevoel

“Ondanks de ontgoocheling sterkt deze ervaring ons dat we het ook de beste ploegen van het land moeilijk kunnen maken”, reageerde coach Christophe Beghin. “Dat we op een bepaald ogenblik een achterstand van 16 punten ophalen, hebben de toeschouwers zeker geapprecieerd. De sfeer op de tribunes vond ik trouwens de beste van het land. Ivica Skelin, coach van Antwerp Giants, hebben we serieus in de problemen gebracht. Hij moest al zijn time-outs opgebruiken om zijn team op de rails te houden. Maar op het einde was duidelijk dat we qua basketervaring met onze jonge ploeg nog stappen vooruit moeten zetten. De meer ervaren aanwinst Brevin Pritzl heeft tegen Antwerpen zijn nut bewezen, zelfs al had hij in weken geen match meer gespeeld. Nu moeten we er alles aan doen om de volgende matchen te winnen. Dan blijven we op schema voor de top vijf. Oostende en Limburg steken erboven uit, maar voor de rest van de clubs is het drummen om in hun slipstream te komen. Winnen is nu een must geworden, willen we de aansluiting niet verliezen.”

Turbo back in town

“Een bekend nummer van ’t Hof van Commerce werd van een nieuwe tekst voorzien met een Spurs-clublied als resultaat, een primeur voor BNXT. Voor de match zal dat live gebracht worden door de Turbo Alive Band vanaf 13 uur en in geval van winst ook na de match. Kom moar ip is de basisslogan die we daarmee willen lanceren”, stelt general manager Davy Callewaert, die kort nadien nog een nieuwe sponsor aankondigde. “777.be is er als belangrijke sponsor bijgekomen. Het is een bedrijf uit de branche van casino- en sportweddenschappen, dat ons wil helpen onze sportieve doelstellingen te halen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee.”

Isebaert naar Waregem

Recent heeft de sportieve leiding van Kortrijk Spurs de jonge Jules Isebaert de gelegenheid gegeven om met een dubbele licentie aan te treden bij Ion Waregem in TDM1. Daarmee krijgt hij de kans om op wedstrijdniveau progressie te boeken.

Leuven op zondag

Wie zondagnamiddag nog vrij is, kan zich alvast opwarmen voor een topmatch tegen Leuven, de ex-ploeg van Seppe D’Espallier en Brevin Pritzl. Leuven Bears, geleid door ex-bondscoach Eddy Casteels, was tot nu toe nog niet erg succesvol en zal dus zeker erg geprikkeld op het basketveld van de Lange Munte toekomen. Ze trokken trouwens recent nog een nieuwe Amerikaan aan, Cody Riley (2.06m), die in Israël actief was.

Manager Davy Callewaert geeft nog mee dat er zondag een studentenactie en een KVK-actie is: “Voor de live-uitzending van de match op de VRT willen we graag alweer de tweede tribune vol krijgen. 1.800 toeschouwers is ons streefdoel. Het team zal er alles aan doen om te winnen”, besluit hij. (JS)