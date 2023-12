Kortrijk kon vrijdag in de BNXT League thuis niet winnen tegen Brussels. Het werd 72-74 in het voordeel van de bezoekers.

De beslissing viel pas helemaal in het slot van de partij. Bij de rust stond het 38-39 in het voordeel van de Brusselaars, waarna de club uit de hoofdstad pas helemaal in het gaatje, bij een 72-72 tussenstand, het laken naar zich toe trok dankzij een tweepunter van Jelani Watson-Gayle.