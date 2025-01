Kortrijk laat zich niet verrassen bij QSTA United

Kortrijk heeft zondag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, de eerste speeldag van het nieuwe kalenderjaar afgesloten met een overwinning. Op bezoek bij het Nederlandse QSTA United wonnen de West-Vlamingen met 64-93.

Oostende gaat met vijftien zeges en twee nederlagen nog altijd aan de leiding in de BNXT League. Kortrijk is tweede met dertien zeges tegenover vier nederlagen, Mechelen derde met twaalf overwinningen tegenover vijf nederlagen. Zwolle is veertiende, QSTA pas achttiende.