Kortrijk boekt derde zege op rij bij Feyenoord

Kortrijk heeft vrijdagavond de nieuwe speeldag in de reguliere fase van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, geopend met een zege tegen het Nederlandse Feyenoord. In Rotterdam werd het 78-94. Voor Kortrijk was het de derde opeenvolgende zege.

Bram Bogaerts, Niels De Ridder en Sean Pouedet scoorden alle drie twintig punten voor de West-Vlamingen en maakten daarmee de 26 punten van de Amerikaan Brian Cameron grotendeels onschadelijk.

Kortrijk is met vijftien zeges en vier nederlagen nog altijd de eerste achtervolger op leider Oostende, dat zestien zeges tegenover twee nederlagen telt en morgen/zaterdag (20u30) op bezoek gaat bij Charleroi. Feyenoord is pas vijftiende met vijf zeges tegenover dertien nederlagen.