Koekelare zit op schema voor toppositie: “Doorstoten naar landelijke is logische volgende stap”

Op de allereerste speeldag stond schijnbaar de topper op het programma van de eerste ronde in eerste provinciale. Het nog steeds ongeslagen KBGO Finexa Basket@Sea klopte toen Koekelare, momenteel de eerste achtervolger. Geen man overboord, als de ‘makkelijke’ opdrachten ook goed afgewerkt worden.

Het zit coach David Verde Presa nog steeds hoog dat zijn ploeg die ene match verloor. “Of ze te sterk zijn, wil ik niet gezegd hebben, maar het is echt wel een goeie ploeg.”

Van niemand schrik

In alle volgende confrontaties trokken de roodhemden wél aan het langste eind en ook de volgende opdrachten lijken best haalbaar. Toch blijft de Koekelaarse coach op zijn hoede voor onderschatting: “Elke wedstrijd, ook tegen de laatste uit het klassement, wil ik de mannen bij de les houden. Als de afspraken goed nageleefd worden, hoeven we echter van niemand schrik te hebben, ook niet van Oostkamp Two, onze volgende opponent. Ik heb een bijzonder goed uitgebalanceerd team, waarbij het niet uitmaakt wie de punten scoort. Als de speler naast jou een betere positie heeft, dan geef je die bal door. Daardoor komt het ook dat we bijna elke week een andere speler aan het scoren kunnen zetten en veel minder afhankelijk zijn van één of twee spelers.”

Promotie

Verde Presa is speler-coach maar kiest steeds meer voor één optie: “Ik wil minder speelminuten voor mezelf en me meer profileren als coach. Uit mijn spelerscarrière heb ik gehaald wat mogelijk was. Als coach wil ik zo hoog mogelijk mikken, zonder echter een stap over te slaan. Met Koekelare doorstoten naar landelijke zou dus de meest logische, volgende stap zijn.” (MD)

Zondag 13 november om 17 uur: Koekelare One – Oostkamp Two.