Knokke-Heist One onderworpen aan het lot: “Een plekje in de top vier behalen, leeft sterk in de groep”

Drie opeenvolgende uitwedstrijden zorgden voor één zege en twee nederlagen. Daardoor verdween Knokke-Heist uit de top vier. Met een laatste thuiswedstrijd tegen Oostkamp Three voor de boeg wil de ploeg winnen, maar het rekent ook op leider Izegem Two om mee te mogen naar de promotiepoule.

“Onze laatste wedstrijden gingen verloren”, blikt Maxim Van Meenen terug op de uitwedstrijden in Izegem Oostende, “maar dat waren sterke tegenstanders en wij kenden een moeilijke periode met iets te veel geblesseerden. Nu we die bijna allemaal recupereren, willen we er alles aan doen om de laatste wedstrijd van de eerste ronde te winnen. Jammer genoeg hebben we ons lot niet meer in eigen handen en moeten we rekenen op leider Izegem om JP Oostende te verslaan.”

Leerproces

“Dat plekje in de top vier leeft in de groep”, gaat Van Meenen gemotiveerd verder. “Stiekem was het onze doelstelling om ons te meten met de beteren in de poule en enkele stuntzeges te boeken. Als we die eerste ronde nu ook nog sterk afsluiten, dan zou dat de voorlopige kers op de taart zijn. Daarna zien we wel. Tegen de toppers hebben we nog veel te leren met deze mix van jongeren en ervaren spelers. We hadden de voorbije weken ook de opdracht om mekaar te ontdekken: een nieuwe coach en nieuwe spelsystemen, dat vraagt tijd.” (MD)

Zaterdag 4 februari om 20.30 uur: Knokke-Heist One – Oostkamp Three.