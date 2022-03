Kleine overwinning van Filou Oostende op bezoek bij Feyenoord

In het Topsportcentrum Rotterdam kroop Filou Oostende door het oog van de naald. De Zeekapiteins wonnen met 69-72 op bezoek bij Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Rotterdam.

Niet alleen miste Oostende in Rotterdam Gillet (achillespees), maar ook Brimah (voet) ontbrak. Kediambiko kwam naast Pintelon in de wedstrijdselectie.

Verschil in efficiëntie

Bratanovic kreeg een basisplaats naast Conger, Booth, Djordjevic en Randolph. Na 23 seconden opende Djordjevic de score aan de vrijworplijn. Tegen zijn gewoonte in, miste de kapitein zijn tweede vrijworp. Van 3-1 sprintten Bratanovic (4), Booth (2) en Randolph (2) naar 3-9. Met een 5-0 in anderhalve minuut, beperkte Feyenoord de schade na het initiële kwart: 14-21 werd 19-21.

Jantunen en Booth openden het tweede quarter met driepunters: 19-27. Van der Vuursts lay-up zorgde voor een maximale voorsprong van veertien eenheden (21-35) in de vijftiende minuut. Feyenoord halveerde die achterstand tot de rust.

Het verschil in efficiëntie (34% Feyenoord tegenover 55% bij Oostende) drukte zich halverwege de namiddag onvoldoende in de 36-43-rustscore uit omdat de Rotterdammers negen aanvallen meer hadden opgebouwd. Feyenoord had bovendien tien punten uit Oostendse balverliezen en tien punten uit tweedekansshots gescoord.

Pover derde kwart

In een pover derde kwart verbreedde Oostende eerst de kloof tot 37-45, maar Feyenoord naderde snel tot 41-45. Aan het halfuur bleven nog drie puntjes (54-57) van de Oostendse voorsprong over. In de 32ste minuut bracht Stolk Feyenoord zelfs 58-57 voorop. Met nog een goede vijf minuten op het bord dikte Foerts dit met een tweepunter en daarna met een and one tot 66-59 aan.

Buysschaert en Booth benutten daarna elk slechts een van hun twee vrijworpen: 66-61. Na een block-shot van Buysschaert kon Conger lay-uppen naar 66-63. Randolph driepunterde beide teams op gelijke hoogte: 66-66. Nog 2’08” op de klok. Rhodes bracht Feyenoord opnieuw voorop (68-66), Randolph beging een aanvallende fout en Djordjevic miste een jumpshot, Van der List benutte één van zijn twee vrijworpen: 69-66.

Tussen een driepunter van Djordjevic (op assist van Booth) en een and one van Booth werkte Niets Foerts een lay-up niet af. Na een time-out die Feyenoord aanvroeg, waagde Jones zich tevergeefs aan een bom. Jantunen plukte de defensieve rebound. Oostende won zijn eerste verplaatsing naar Nederland in de BNXT League met 69-72 van Feyenoord. Vooral in de assists toonde Oostende zijn collectieve sterkte (11 tegen 23) met vooral Booth (5) en Conger (4).

