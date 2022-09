Kim Mestdagh wint Italiaanse Super Cup met Schio

Kim Mestdagh heeft woensdag met Schio de Italiaanse Super Cup gewonnen. Landskampioen en bekerhouder Schio versloeg in de finale bekerfinalist Virtus Bologna met 86-58. Mestdagh scoorde vijf punten en plukte zes rebounds.

In de halve finales van de Final Four in Alghero schakelde Schio dinsdag Lucca met 82-71 uit. Daarbij liet Mestdagh 12 punten en 8 assists optekenen.

Schio is één van de tegenstanders van Kangoeroes Mechelen in de EuroLeague.