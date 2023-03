Kim Mestdagh plaatst zich met Schio voor Final Four EuroLeague

Schio heeft zich met Kim Mestdagh geplaatst voor de Final Four van de EuroLeague basket voor vrouwenteams. De Italiaanse kampioen versloeg woensdag Valencia met 62-53 in de derde wedstrijd van de kwartfinale.

Schio won de eerste wedstrijd met 75-63, maar verloor vervolgens met 80-75 in de tweede wedstrijd tussen beide teams, waardoor de derde beslissende wedstrijd noodzakelijk was. Mestdagh speelde 17:30 en was goed voor drie punten, vier rebounds en een assist.

Eerder op de dag, in de andere beslissende wedstrijden op het programma, kwalificeerde Mersin zich door Bourges met 91-63 te verslaan. USK Praag deed hetzelfde met een 74-66 overwinning tegen Salamanca. Fenerbahçe, waar Emma Meesseman speelt, had zich al verzekerd van een plaats bij de laatste vier na twee zeges tegen Sopron.

De Final Four staat van 14 tot en met 16 april op de agenda. Fenerbahçe en Schio spelen tegen elkaar in de eerste halve finale, Praag en Mersin in de tweede.