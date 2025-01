Kim Mestdagh maakt na bijna twee jaar comeback bij Italiaanse tweedeklasser

Na een pauze van bijna twee jaar, waarin ze moeder werd van dochtertje Ellis, keert voormalig Belgian Cat Kim Mestdagh terug in competitie. Ze doet dat bij de Italiaanse tweedeklasser Rhodigium, die het nieuws dinsdag bekendmaakte.

Voordat de 34-jarige Mestdagh in zwangerschapsverlof ging, was ze al in Italië aan de slag. Drie jaar lang verdedigde ze in de Serie A de kleuren van Famila Schio. Rhodigium speelt zijn thuiswedstrijden in Rovigo (Venetië). Met zes punten uit vijftien wedstrijden (drie zeges, twaalf nederlagen) is het elfde (op veertien) in de B-groep van de Serie A2.