Keye van der Vuurst (Filou Oostende) toont zijn interesse in de NBA-draft

Keye van der Vuurst de Vries (20, 1m91), spelverdeler van recordkampioen Filou Oostende en Nederlands international, stelt zich ter beschikking voor de NBA-draft.

Jaarlijks heeft in juni de NBA Draft plaats. Dan mogen de Amerikaanse profploegen spelers uit de colleges en uit het buitenland kiezen die aan de leeftijdscriteria voldoen. Buitenlandse spelers moeten wel van tevoren aangeven dat zij beschikbaar zijn om gekozen te worden.

Keye van der Vuurst de Vries, de 20-jarige spelverdeler die met Filou Oostende in de BNXT League en in de Basketball Champions League aantreedt, heeft zich zopas beschikbaar gesteld.

Alle opties open

Dit betekent niet meteen dat deze jonge Nederlandse international Filou Oostende verlaat. “Alle opties blijven open. Keye van der Vuurst de Vries heeft nog een doorlopend contract bij Oostende voor volgend seizoen. We zijn blij met de aandacht die onze spelers en jeugd krijgen na de sportieve prestaties op nationaal en Europees vlak in de Champions League.

Ook volgend seizoen blijven we talentvolle jongeren opleiden binnen onze eigen basketbalschool. Jonge talenten laten doorstromen naar het A-team maakt onderdeel uit van onze DNA”, reageert CEO Jurgen Vanpraet (Filou Oostende) op dit nieuws over Keye van der Vuurst de Vries.

Op 15-jarige leeftijd stapte Van der Vuurst de Vries van Rijswijk Lokomotief over naar Oostende, waar hij in eerste instantie baskette voor de tweedeklasser KBGO Duva Fruit Basket@Sea en voor de teams van de basketbalschool. Als zestienjarige debuteerde hij bij Filou Oostende. Inmiddels is hij aan zijn derde seizoen als volwaardig lid van de Oostende spelerskern toe.

In de herfst van 2018 selecteerde bondscoach Toon van Helfteren hem voor de Orange Lions. Op 29 november 2018 maakte hij zijn debuut in een thuisinterland tegen Polen. Zo werd hij de jongste speler ooit die voor het Nederlands team baskette.

Dit seizoen kwam Keye Van der Vuurst de Vries in het rood-gele shirt van Filou Oostende reeds 26 keer in actie. Vorig weekeinde behoorde hij voor het eerst tot de basis-vijf. In gemiddeld 20’39” is Keye Van der Vuurst de Vries goed voor 7.85 punten, 1.9 rebounds en 6.4 assists per wedstrijd. In dertien matchen van de Basketball Champions League was hij goed voor 5,2 punten, 2 rebounds en 3,8 assists in gemiddeld 18’16”.

