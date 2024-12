Kelderkraker voor Basket Izegem Two tegen Ploegsteert Heuvelland

In eerste provinciale staat de Two van Basket Izegem helemaal onderin het klassement. Vorig jaar promoveerden ze als zevende uit tweede provinciale. Toch geloven ze bij Basket Izegem in het behoud in eerste.

“Op voorhand wisten we dat het geen makkelijk seizoen zou worden”, opent de 26-jarige forward Lothar Desmet uit Kortrijk. “Vorig jaar kenden we in tweede provinciale ook geen topseizoen, maar toch promoveerden we als zevende naar eerste provinciale. De ploeg bleef quasi ongewijzigd, dus wisten we dat het niet evident zou worden in een toch wel sterke reeks. Daarnaast hebben we dit seizoen te kampen met veel blessureleed. Op dit moment zijn er vier kernspelers die zeker nog twee à drie maanden out zullen zijn.”

behoud verzekeren

Voor dit seizoen was Izegem zeker dat ze een aantal ploegen aankonden. “We waren er ons van bewust dat we met de ploeg die we hadden ons konden verzekeren van behoud in eerste provinciale. We hebben een jonge en gedreven ploeg en iedereen was gemotiveerd om een sterk seizoen te spelen. Maar door vele afwezigheden en blessures zijn we nooit op ons sterkst geweest, waardoor we in sommige close games niet aan het langste eind konden trekken.”

Komend weekend is er het belangrijk degradatieduel tegen Ploegsteert Heuvelland. “Heuvelland is een goede ploeg met veel individueel talent, maar die ook als ploeg heel sterk en fysiek basketbal speelt. We zullen agressief moeten starten en defensief zal alles moeten kloppen. Als we 40 minuten gefocust zijn en we het game plan van de coach volgen, kunnen er mooie dingen gebeuren.”

“We zijn ervan overtuigd dat we zeker nog enkele wedstrijden kunnen winnen. In de eerste ronde ging het vaak gelijk op, maar altijd kenden we een zwakke vijf minuten. In Middelkerke wonnen we omdat we veertig minuten alert waren en ons beste basketbal speelden. Als we dit herhalen in de tweede ronde, zie ik ons nog mooie resultaten neerzetten”, besluit Lothar. (RV)

Zaterdag 14 december om 17 uur: Basket Izegem Two – Ploegsteert Heuvelland One.