KBGO Two pakt week vroeger dan voorzien titel

KBGO Two is een weekje eerder dan voorzien kampioen geworden in tweede landelijke. Eerste achtervolger Erpe-Mere verloor zaterdagavond, waardoor de ploeg van coach Olivier Debaere het zondagmorgen in eigen huis kon afmaken tegen Falco Gent Two. “We waren er ons wel van bewust dat we bij een nederlaag van Erpe-Mere de kans hadden om zondag kampioen te spelen. Dus we hadden er wel rekening mee gehouden”, geeft Dylan Heusequin toe. De wedstrijd tegen Falco Gent werd heel vlot gewonnen met 97-48, zodat het titelfeest al snel ingezet kon worden. “Het was defensief één van onze beste wedstrijden van het seizoen. We lieten Gent niet in hun spel komen door onze defensieve druk. Dit zorgde ervoor dat we tal van fastbreaks konden lopen en waardoor we al snel een kloof hadden uitgebouwd die we zeker niet meer uit handen gingen geven.”

KBGO Two verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. “Om eerlijk te zijn had ik aan de start van dit seizoen niet verwacht dat we midden maart nog steeds ongeslagen gingen zijn. Uit al de wedstrijden in de competitie was er eentje die we op de valreep wisten te winnen tegen Gentson. Maar in al de andere wedstrijden waren we veruit de dominante ploeg, een geoliede machine.” Voor het tweede jaar op rij pakt de ploeg de promotie. “Het zal een leuke uitdaging zijn om volgend jaar aan te treden in eerste landelijke, maar natuurlijk weten we ook dat de tegenstand een pak moeilijker zal zijn dan wat we dit jaar hadden. Maar dat zijn zorgen voor later, we willen dit seizoen met de kers op de taart afsluiten door ongeslagen het seizoen af te werken.” (BV)