KBGO One trekt voor West-Vlaamse derby naar Sijsele met derde plaats als inzet: “Een wedstrijd die we allebei willen winnen”

KBGO Finexa Basket@Sea One zegevierde afgelopen weekend tegen Nijvel. De troepen van coach Kris De Pauw lieten geen spaander heel van de tegenstander. Dit weekend staat een straffe derby tegen Basket Sijsele op de agenda. Een duel dat KBGO moet winnen om de derde plaats vast te houden in Top Division Two.

KBGO One won met 102-75 van Nijvel. Nochtans werd de heenwedstrijd nipt verloren. “Het grote verschil met de uitmatch was dat onze shots heel goed binnenvielen”, vertelt Jarne Vandenabeele. “We begonnen met 35-14 in het eerste quarter, en dan kan je de wedstrijd gemakkelijk controleren. Nijvel gaf veel ruimte buitenom aan ons en wij konden de shots verzilveren. De zege kon nog veel ruimer geweest zijn, maar in het slotquarter wisten de bezoekers nog wat van het verschil af te doen.”

De wedstrijd van dit weekend wordt andere koek. Dan is Basket Sijsele One de tegenstander. Zij tellen in het klassement evenveel nederlagen. Wie dit duel wint, komt alleen op de derde plaats in de rangschikking van Top Division Two.

Gevaar uit vele hoeken

“De heenmatch werd gespeeld op de openingsspeeldag van de competitie”, gaat Vandenabeele verder. “Het was een spannende wedstrijd, waarbij we in de laatste minuten alsnog de overwinning konden binnenhalen. Het gevaar bij Sijsele komt uit verschillende hoeken. We hebben allebei min of meer hetzelfde seizoen achter de rug. Ook zij hadden meer matchen kunnen winnen, maar verloren soms waar je het niet verwacht had. Het wordt voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd, ook al omdat het een West-Vlaamse derby is en de spelers van beide ploegen elkaar heel goed kennen.”

Na Sijsele volgen nog wedstrijden tegen Woluwe en Royal IV Brussels. “Twee wedstrijden die we in principe ook kunnen winnen. Het zou alvast een mooie afsluiter zijn voor het seizoen. Achteraf bekeken heb ik toch de indruk dat we voor meer konden spelen dan de derde plaats, als je ziet hoe en waar we verloren. Het is uiteindelijk een goed leerproces geweest en die ervaring nemen we mee naar volgend seizoen.”

Zaterdag 16 april om 20.45 uur: Basket Sijsele One – KBGO Finexa Basket@Sea One