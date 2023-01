KBGO One hervat competitie tegen Sijsele

KBGO Finexa Basket@Sea One opent het nieuwe jaar met een duel in Top Division Two tegen Sijsele. Coach Kris De Pauw wil de doelstellingen van het project – jonge spelers beter maken, richting eerste ploeg – blijven ondersteunen, maar hoopt ook zoveel mogelijk overwinningen te pakken.

Met twee oefenwedstrijden bereidde KBGO Finexa Basket@Sea One de herstart van de competitie in Top Division Two voor. Dit weekend is Basket Sijsele de tegenstander, de ex-ploeg van trainer De Pauw vooraleer hij naar de kust afzakte.

“Ik verwacht in de eerste plaats dat we een goede wedstrijd zullen spelen”, zegt De Pauw. “Hopelijk levert dat ons de overwinning op. We bereiden ons alleszins heel goed voor, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.”

In de rangschikking staat KBGO One op een gedeelde derde plaats, met vier nederlagen. “Over het algemeen ben ik tevreden over het eerste deel van de competitie. Enkel de twee nipte, te vermijden nederlagen op Sprimont en Oostkamp – met respectievelijk één en twee puntjes verschil – kwamen hard aan. In de twee andere wedstrijden die we verloren konden we geen aanspraak maken op de overwinning. De uitschakeling in de Beker van Vlaanderen, waarbij we een wanprestatie leverden op Basket SKT Ieper Two, was misschien wel de grootste ontgoocheling van dit seizoen tot dusver.”

Over de nabije toekomst is De Pauw duidelijk. “Opleiding blijft de absolute prioriteit. Meerdere spelers hebben opnieuw de nodige stappen gezet. Onze Nederlandse spelverdeler hebben we doorgestuurd, omdat hij niet het gewenste niveau bereikte. We gaan dan ook volop kansen geven aan onze youngsters. Corentin Efono (16) en Matt Rotsaert (17) krijgen op die positie alle kansen. De ambities blijven om onze jonge spelers constant beter te maken en dichter bij de eerste ploeg te brengen. Toch willen we ook zoveel mogelijk wedstrijden winnen.”

“Over volgend seizoen is nog niet veel geweten, maar achter de schermen zijn we er wel mee bezig.”

Zondag 15 januari om 14.30 uur: Basket Sijsele One – KBGO Finexa Basket@Sea One.