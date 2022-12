KBGO One heeft dringend een zege nodig: “Alle ploegen staan nog dicht bij elkaar”

Na vier nederlagen in de laatste vijf competitiewedstrijden, wil KBGO Finexa Basket@Sea One zich herpakken. Met de verplaatsing naar Asse-Ternat staat de ploeg van coach Kris De Pauw voor een heel belangrijke partij met het oog op het klassement. Maarten Vandenbossche hoopt 2022 op een mooie manier af te sluiten.

Zaterdagavond is Asse-Ternat de volgende tegenstander. Zij tellen in het klassement vier zeges, Finexa heeft er op dit moment vijf. “We schatten onze kansen altijd hoog in”, zegt Maarten Vandenbossche meteen. “We kunnen tegen iedereen winnen in deze competitie. Het is een belangrijk duel voor ons om voor nieuwjaar toch nog positief te eindigen.”

Met vijf zeges in negen wedstrijden is KBGO One wat weggezakt in de klassering van Top Division Two. Zeker omdat de bedoeling was om mee te spelen voor een mogelijke promotie. Op de ongeslagen leider na, staat alles nog vrij dicht bij elkaar, op maximaal drie zeges van elkaar. Dat biedt de nodige perspectieven.

Niets overboord

“We hadden misschien iets meer verwacht, maar er is zeker nog niets overboord. Alle ploegen staan nog dicht bij elkaar, een paar overwinningen pakken na elkaar en je staat zo weer mee bovenaan. Het kan nog allemaal heel snel veranderen in deze competitie.”

Na Asse-Ternat volgt dit jaar nog een duel tegen Basket Willebroek. Ook dat is een haalbare tegenstander voor de troepen van coach Kris De Pauw. “We willen als team zeker nog stappen vooruit zetten, ook als individuen wil iedereen progressie maken en dat kan alleen maar gebeuren door hard te blijven trainen en elkaar uit te dagen op training. Als we dat blijven doen, dan komen de overwinningen er ook bij.”

Zaterdag 10 december om 20.30 uur: Asse-Ternat – KBGO Finexa Basket@Sea One.