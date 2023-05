KBGO Four verspeelt titel in slotseconden: “We hebben de tegenstander zelf het momentum gegeven”

KBGO Finexa Basket@Sea Four is er in derde provinciale niet in geslaagd de titel te pakken. Op de laatste speeldag moest er in Waregem gewonnen worden, maar in de slotseconde kon de thuisploeg met 76-74 winnen en de titel pakken. KBGO Four eindigt zelfs als derde.

Wat een domper voor KBGO Four. In de allerlaatste seconde speelde het de titel kwijt op bezoek bij Waregem. “We stonden in de tweede helft maar liefst 19 punten voor”, vertelt Tiemen Devinck, die met 38 punten de absolute uitblinker was bij KBGO. “We leken de hele match de controle te hebben, want Waregem moest altijd achtervolgen. We speelden een volwassen wedstrijd en leken beter met de omstandigheden om te gaan.”

Een floater

Toch liep het nog fout.

“We hebben hen een paar keer het momentum gegeven, met driepunters, maar ook verschillende technische fouten en een onsportieve fout, al dan niet terecht. We verloren op vier minuten van het einde ook twee sterkhouders met vijf fouten. In de slotseconden nemen ze een shot dat naast gaat, maar de rebound wordt weggetikt, waarna iemand nog een floater scoort net binnen de driepunterlijn.”

De derde plaats komt dan ook over als een stevige gemiste kans. “We hadden gehoopt dit seizoen voor de titel te spelen. We hebben dat gedaan, maar gaven onze voorsprong van bij het begin van de herindeling weg. De derde plek is niet ideaal, maar ik denk wel dat er nog kans is op promotie. Hopelijk komt er snel duidelijkheid, zodat we weten of we volgend seizoen in tweede provinciale spelen of niet.” (BV)