KBGO Four kan op slotspeeldag titel pakken: “Wedstrijd van alles of niets”

KBGO Finexa Basket@Sea Four moet op de slotspeeldag in derde provinciale nog vol aan de bak. Bij winst op Waregem pakt de ploeg van Tiemen Devinck de titel, anders wint de thuisploeg het kampioenschap. Alles of niets dus.

Afgelopen weekend won KBGO Four met duidelijke 85-42-cijfers van Marke. “Thuis spelen is voor ons altijd een voordeel omdat we met onze jonge ploeg graag en goed kunnen lopen”, klinkt het bij sterkhouder Tiemen Devinck. “Dat voordeel hebben we ook goed uitgebuit. We waren niet altijd even agressief in verdediging, maar vanaf het moment dat we de intensiteit opvoerden, konden we telkens verder uitlopen.”

De slotmatch wordt alles of niets in Waregem. “In de heenmatch misten we Robin en Xander. Deze zondag doen ze wel mee, wat ons extra scorend en reboundend vermogen moet opleveren. De second chance points hebben ons de vorige match genekt. Als we de verdediging en vooral de rebounds controleren, maken we een goede kans om te winnen. Het feit dat we daar de beslissende match spelen vormt voor onze ploeg een extra motivatie.”

Seizoen mislukt?

De titel is eigenlijk van moeten voor Devinck. “Ik denk wel dat je kan stellen dat het seizoen mislukt is als we de titel niet pakken”, besluit hij. “We hebben de afgelopen maanden een serieuze dip gekend met drie nederlagen. We waren de play-upfase nochtans uitstekend begonnen met zeges tegen Ieper en Lauwe. Als je op het einde van de rit zo’n gunstige uitgangspositie nog zou weggeven, dan moet je streng zijn voor jezelf, ook al speelden we als derdeprovincialer ook de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen. Promotie zonder de titel is ook nog mogelijk omdat er verschillende ploegen in hogere reeksen stoppen en er wellicht extra stijgers zijn”, klinkt het. (BV)

Zondag 30 april om 15 uur: Basket Waregem Three – KBGO Finexa Basket@Sea Four.