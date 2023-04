KBGO Finexa Basket@Sea Three loopt helemaal leeg

Eersteprovincialer KBGO Finexa Basket@Sea Three in Oostende zal er volgend seizoen helemaal anders uitzien. Na het vertrek van coach Bert Wyseur zoeken heel wat spelers andere oorden op. Een overzichtje.

De lijst met vertrekkende spelers is gigantisch groot. In het zog van coach Wyseur volgen Warre Crombez, Wout Devos en Yorne Verleye naar Gentson. “De broers Robin en Tibo Decoster trekken naar Oostkamp”, laat Bert Wyseur weten. “Kiani Fermaut gaat voor Waregem spelen, Ewoud Debruyne stapt over naar Racing Brugge. Xander Covens schuift door naar de B-ploeg. Colin Haentjes zal bij de Two of de Three spelen. Maxim Michaux is volgend jaar nog U18, maar kan niet bij de basketbalschool terecht. Hij gaat opnieuw dichter bij huis spelen, want hij woont in Aalst. Jakke Deltour Fierens werd gelinkt aan Zwevezele, maar heeft nog niet beslist wat hij komend seizoen zal doen.”

Niets dan lof

“De club is, samen met de nieuwe coach Greg Vantyghem, volop bezig met nieuwe spelers. Ik probeer zoveel mogelijk te helpen. Het is heel jammer dat de club een beetje het slachtoffer is van haar eigen succes, want de club werkt echt goed, de mensen menen het allemaal zeer goed! Geen enkel negatief woord te vertellen over de bestuursmensen, over de werking, over de vrijwilligers. Greg is ook heel erg gemotiveerd en ziet het zitten. Hij zal het echt goed doen. Ik hoor hem heel vaak en we proberen elkaar te helpen.”

KBGO kondigde ook al de komst van twee nieuwe spelers aan. Shenzo Moreaux komt over van BBC Koksijde en Bavo Lezy van Wytewa Roeselare. (BV)