KBGO Finexa Basket@Sea kroont zich tot kampioen in tweede landelijke

KBGO Two heeft zich na een zege tegen Falco Gent Two verzekerd van de titel in tweede landelijke.

Normaal was de titel nog niet voor dit weekend, maar omdat Erpe-Mere verloor op zondag was KBGO Two bij winst tegen Falco Gent Two kampioen.

De wedstrijd begon in overdrive. Na het eerste quarter stond het 25-13. Tegen de rust was de wedstrijd gespeeld (49-21).

KBGO verloor nog geen enkele wedstrijd dit seizoen. Falco Gent werd geklopt met 97-48 in dit titelduel. De champagneflessen konden ontkurkt worden.

Volgend seizoen komt KBGO Two in eerste landelijke uit, de hoogte reeks vooraleer de nationale reeksen starten.