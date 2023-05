Kangoeroes Mechelen brengt de bordjes in evenwicht tegen Filou Oostende

In de tweede match van de halve finales slaagde Filou Oostende er niet in een nieuwe zege te boeken. De Oostendenaars lieten zich hun voorsprong van dertien punten (38-51) ontfutselen en verloren met 73-70. Zondagavond is er de derde halve finale, ditmaal in Oostende.

Jovanovic won de jumpball tegen Aririguzoh en de Servische center dunkte na 16 seconden ook de eerste punten op het bord: 0-2. Kangoeroes nam het initiatief over: 5-2, 10-4 en 15-9. Na 18-12 driepunterde Tyree waarna Harris met één vrijworp het initiële kwart aan 19-15 beëindigde.

In minder dan twee minuten brachten Tyree (4), Barcello (2) en Thurman (2) de Oostendenaars van 19-15 naar 19-23. Filou hield de teugels vast via 21-26 en 25-29. Met een lay-up legde van der Vuurst de 33-35-rustscore vast.

Met 12 punten (5 op 6 tweepunters en 2 op 4 vrijworpen) in 14 minuten was Jovanovic de grote man van de eerste helft. We noteerden ook al 17 Amerikaanse punten: 9 van Tyree en 8 van Thurman. Beiden waren ook de enige Oostendenaars die een driepunter scoorden voor de rust. De statistieken toonden halverwege de avond opvallende getallen in de assists: 4-1 voor Mechelen.

0-12-run

Bleijenbergh tekende de eerste korf van het derde bedrijf aan: 33-37. Op de aansluitingstreffer (38-39) van Loubry reageerde van der Vuurst met twee bommen in amper 48 seconden. Tyree, Gillet en Jovanovic duwden met elk twee punten naar 38-51 door. Deze 0-12 resulteerde in een kloof van dertien punten. De match was 23’59” jong. Buysse kleurde dat sterke derde kwart ook met een bom: 42-54. Aan de vrijworplijn legde van der Vuurst de 49-59-halfuurscore vast.

Bommen van Loubry

In het vierde kwart openden Aririguzoh en Mukubu stevig; 53-59. Loubry vuurde een bom af die de thuisploeg op vier puntjes (57-61) bracht. Loubry herhaalde zijn kunstje nog tweemaal waardoor Kangoeroes vroeg in de 38ste minuut op een 63-62-voorsprong kwam. Dat zinde Bleijenbergh niet en hij dropte ook een bom: 63-65. Met een koppel aan tweepunters brachten Van Buggenhout en Loubry (and one) de Kangoeroes 68-65 voorop. Nog 1’41” op de klok. Twee vrijworpen van Gillet, een tweepunter van Van Buggenhout, een gemiste driepunter van Thurman en twee vrijworpen van Loubry zorgden voor 72-67 met nog 31 seconden te spelen. Op assist van Bleijenbergh driepunterde Gillet naar 72-70. Nog 25 seconden op de klok. Van Buggenhout zorgde met één vrijworp voor 73-70. Barcello zag zijn bom slecht landen en Bleijenbergh leed balverlies. Het staat 1-1 in deze serie. Met 16 punten (6 op 8 tweepunters en 4 op 6 vrijworpen), 6 rebounds en 1 steal haalde Jovanovic de hoogste computerevaluatie van de Oostendenaars.

Minstens nog twee matchen

Zondagavond 14 mei volgt om 19 uur in de COREtec Dôme de derde halve finale tussen Filou Oostende en Kangoeroes Mechelen. Dinsdagavond 16 mei is er een vierde wedstrijd. Eventueel valt de beslissing in deze halve finales donderdagavond 18 mei in Oostende. Wie het eerst wint, kwalificeert zich immers voor de finalereeks die zondag 21 mei aanvangt.