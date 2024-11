Kan BC Lamett stunten tegen leider Baasrode?

Tweedelandelijker BC Lamett Deerlijk-Zwevegem keek in de jongste competitiewedstrijd welgeteld 39 minuten 59 seconden en 4 tiende tegen een achterstand aan, maar won alsnog na een ultieme buzzer beater van Wannes Uhawha. Goed voor een 6 op 8 en een gedeelde tweede plaats in de rangschikking.

Vorig seizoen moest BC Lamett Deerlijk-Zwevegem tot de achtste wedstrijd wachten om een eerste keer het zegegebaar te kunnen maken. Wedstrijden die toen vaak nipt werden verloren, worden nu gewonnen. “We kunnen zonder meer van een geslaagde competitiestart gewagen”, verduidelijkt Miel Van Mol, die nieuw is in de groep. De 22-jarige student stamt uit een echte basketfamilie. Vader Piet Van Mol was als speler actief tot in derde nationale en is nu trainer-coach bij BC Lamett, mama Els gooide in haar gloriejaren vlot driepunters binnen en zijn twee jongere zussen Floor en Fien spelen bij tweedeprovincialer BBC Koksijde.

Zonder meer positief

“Zes keer gewonnen op acht wedstrijden is zonder meer positief. Toch moeten we nog veel beter kunnen. We maken het ons zelf soms moeilijk. We hebben voldoende potentieel in de groep om een hoger niveau te halen. Tijdens onze jongste match tegen Falco Gent stonden we onmiddellijk 0-9 achter. De bezoekers breidden hun voorsprong zelfs uit tot 15 punten. We waren de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen, maar Wannes Uhawha zorgde on the buzzer nog voor winst. Eigenlijk wat onverdiend, maar uiteindelijk win je toch en zijn het drie punten erbij in de rangschikking. We verloren al van Holstra Wings Wevelgem en Black Boys Erpe-Mere. Zaterdag maken we de verplaatsing naar de ongeslagen leider Panters Baasrode. We gaan ons zeker niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en misschien zit er wel een stuntje in tegen de gedoodverfde titelkandidaat…” (DRD)

Zaterdag 16 november om 20.30 uur: Panters Baasrode BC Lamett Deerlijk-Zwevegem.