Joren Vermoesen ziet Avanti nu al triomferen: “Play-off duel tegen tweelingbroer zou tof zijn”

De competitie is nog niet eens halfweg en Avanti Brugge heeft in TDM2a al een straat voorsprong op de achtervolgers. Een van de nieuwkomers is Joren Vermoesen. Hij verliet vorige zomer zijn moederclub Aalst en werd voor het eerst gescheiden van zijn tweelingbroer. Die staat met Oostkamp aan de leiding in TDM2b. Of hoe de broers mekaar mogelijks terugzien in de play-offs.

Joren Vermoesen windt er geen doekjes om: “Natuurlijk is het niveau niet hetzelfde als wat we bij Aalst gewoon waren. We maakten Europese duels mee, speelden de play-off finale in eerste klasse en werden met Gent kampioen in tweede klasse. Anderzijds draag ik bij Avanti meer verantwoordelijkheid en vallen de resultaten reuze mee.”

Dat laatste is een understatement, want de Bruggelingen leiden ongeslagen en hebben drie en vier winstmatchen bonus op de naaste achtervolgers. “Het lijkt er dus op dat we in de A-reeks als eerste zullen eindigen. Het zou goed zijn als er ook een kampioen over de beide reeksen aangeduid kan worden, maar momenteel ben ik er niet zeker van of er nog een nacompetitie komt. Blijkbaar zijn er weinig ploegen geïnteresseerd om in TDM1 te gaan spelen. Waarom dan nog zo’n tweede deel organiseren? Anderzijds: in de B-reeks leidt Oostkamp, waar broer Joeri speelt, royaal. Een play-off duel tegen mijn broer zou tof zijn!”

Hereniging

Het is ook de allereerste keer dat de broers niet samen in een team spelen. “Vorig seizoen scheurde ik de voorste kruisband van mijn knie. Daarvoor was er al contact geweest met Avanti en ik had er meteen een goed gevoel bij. Ik kreeg de tijd om rustig te revalideren en ondertussen had Joeri een overeenkomst met Oostkamp. Ooit nog eens samenspelen zou leuk zijn.” (MD)