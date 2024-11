Jong talent Julie Vandeweyer (16) schittert bij Holstra WINGS

In eerste provinciale van het damesbasketbal verloor Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele voor het eerst dit seizoen op het veld van Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel met 58-52. Dit weekend gaat de ploeg van youngster Julie Vandeweyer op zoek naar haar zevende zege.

Blessurelast strooide roet in het eten van de ploeg van de 16-jarige Julie Vandeweyer. De Wevelgemse groeit dit seizoen, ondanks haar jonge leeftijd, uit tot een van de smaakmakers van haar team. Tegen Sint-Eloois-Winkel werd ze topscorer met 16 punten. “We stonden met amper zeven speelsters op het wedstrijdblad”, zucht de studente wetenschappen-wiskunde aan het College van Menen. “Op het einde sloeg de vermoeidheid dan ook niet geheel onlogisch toe tegen een 12-koppige ploeg. We mogen ondanks het puntenverlies trots zijn op onze prestatie. In de tweede periode plukten we te weinig rebounds, waar de thuisploeg van profiteerde. Bij ons lukte de afwerking net niet”, blikt ze terug.

“Dit weekend nemen we het in De Schelp op tegen Bbv Oedelem Two. Door de afwezigheid van Nika Desmet, Janne Vandewalle en Eva Parmentier zullen we waarschijnlijk maar met zeven speelsters zijn. Misschien krijgen we versterking uit de tweede ploeg. Tegen Oedelem willen we in ieder geval de punten thuishouden.”

Groeikansen

“Voor mij is dit het derde seizoen dat ik bij Wevelgem actief ben, na drie jaar Kortrijk. Na enkele invalbeurten vorig seizoen is dit mijn eerste volledige campagne bij de One. Ik krijg heel veel vertrouwen van mijn ploegmaats en de coach. Aan kansen om te blijven groeien is er geen gebrek. Kampioen zullen we niet worden. Die eer zal weggelegd zijn voor De Panne, die waarschijnlijk onklopbaar is. Alles wat daarna volgt, is mogelijk. Ikzelf kan best tevreden zijn met mijn seizoen. Lukt het aanvallend niet, dan herpak ik mij defensief. We trainen twee keer samen. Daarnaast sta ik ook een keer met de U16 op het oefenveld. Daar speel ik sporadisch een wedstrijd mee”, besluit Julie. (ELD)

Zondag 24 november om 17 uur, Evenementenhal De Schelp: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele Bbv Oedelem Two.