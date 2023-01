Jonathan Balanga kiest voor Oostkamp

Coach Gerrit Major ziet zijn kern voor volgend jaar groeien: van Merelbeke Hawks komt Jonathan Balanga over.

Merelbeke Hawks is de TDM1-ploeg die voortijdig de handdoek gooide. Daardoor zijn alle spelers momenteel weer vrij. Sommigen vonden meteen onderdak, zoals Arman Khodadadzade bij Sijsele, anderen maken momenteel afspraken voor de competitie van 2023-2024.

Jonathan Balanga (28) is in dat geval. Hij bereikte zopas een overeenkomst met KBBC Oostkamp. De Merels kenden in december een ware leegloop, maar bouwden sindsdien gestaag aan een nieuwe ploeg voor volgend seizoen. Na Wim Geldhof (Racing Brugge) en Stef Gyssels (Hansbeke) is Balanga de derde aanwinst. Vóór zijn korte passage bij Merelbeke was hij onder andere actief bij Bavi Vilvoorde. Anderhalf jaar geleden zorgde hij bijvoorbeeld met een buzzershot voor de zege tegen Sijsele.

Coach Major blijft ondertussen verder zoeken naar versterking, maar wil de eigen jeugd ook alle kansen geven. (MD)