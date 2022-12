Jonas Grunewald ongeslagen met KBGO Two: “Onze doelstelling bijstellen”

De Two van KBGO Finexa Basket@Sea blijft het bijzonder goed doen in tweede landelijke. Nu ging Aalst voor de bijl. De ploeg van coach Olivier Debaere is nog steeds ongeslagen. Dit weekend is Houtem de tegenstander.

KBGO Two won met 93-56 van Okapi Aalst Two. “Tegen Aalst kenden we vooral defensief een minder vlotte start waardoor we niet meteen konden uitlopen in het eerste quarter”, vertelt Jonas Grunewald. “Daarna pasten we onze defense aan en bleven we vlot scoren waardoor we konden uitlopen en zo de match uitspelen zonder dat Aalst nog echt aanstalten kon maken om terug te komen.”

Tegen nummer 3

Tegen nummer drie Houtem wordt het dit weekend niet eenvoudig. “We verwachten een moeilijke match tegen een ploeg die goed presteert in eigen huis. Het is een kwestie van goed gefocust te zijn en de match met de juiste mindset te beginnen zoals we altijd al gedaan hebben. Bij ons thuis kenden we een moeilijke start waardoor we nooit echt konden uitlopen in de eerste drie quarters. Het was toen pas in het vierde quarter dat we het verschil konden maken en alsnog wonnen met een twintigtal punten. Het is de laatste match van 2022 en het zou mooi zijn om ongeslagen het nieuwe jaar te starten.”

Ongeslagen op kop is een mooi rapport. “Tot dusver hebben we al een heel mooi parcours afgelegd. We wonnen elke match in de reguliere competitie met dubbele cijfers. De sfeer in de ploeg zit heel goed en we werken door op een goed elan. De eerste ronde van het nieuw format is bijna afgelopen en hierna starten we aan de tweede ronde. Momenteel staan we op de eerste plaats en de top vier van beide poules gaan door om tegen elkaar te spelen voor promotie. In de andere poule heeft iedereen al minstens twee keer verloren. Daar hopen we voordeel uit te halen. Onze eerste doelstelling dit jaar was spelen voor de top vier, maar gezien de flow waarin we nu zitten kunnen we onze doelstelling naar boven bijstellen.” (Bjorn Vandenabeele)

Zaterdag 17 december om 20.30 uur: BBC Houtem A – KBGO Two.