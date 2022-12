Jesse Waleson trainde al met de Orange Lions: “Selectie was een enorme eer”

Naast de Belgen Servaas Buysschaert en Haris Bratanovic basket ook de Nederlander Jesse Waleson (21, 2m11) als center bij Filou Oostende. De Amsterdammer is aan zijn vierde seizoen bij Filou Oostende toe. De drie vorige seizoenen zette hij ook grote stappen bij KBGO Finexa Basket@Sea.

Nadat Jesse Waleson in juli 2019 zijn HAVO-diploma behaalde, te vergelijken met het diploma van technisch secundair onderwijs in België, verhuisde hij naar Oostende waar hij in de basketschool en de partnerploeg van de landskampioen baskette. Bij de U18 van het Spaanse Mataro had hij al ervaring in het buitenland opgedaan.

Lekker binnenkomen

Walesons talent viel snel op. In december 2020 debuteerde Waleson al in het eerste team van Oostende, een match tegen Bergen. “Een geweldige kans”, beseft Waleson, die meteen een assist van landgenoot Keye van der Vuurst afwerkte. “Dat babydunkje was lekker binnenkomen. Het nam meteen wat stress weg, want ik was toch nerveus omdat ik voor de eerste keer op het terrein kwam. Ik herinner me nog dat er na die wedstrijd een dopingcontrole was. Maar op het blad stond er iets fout met de nummers en de namen. Toen moest ik opeens naar de dopingcontrole. Het was mijn debuut in de eerste ploeg en meteen ook mijn eerste dopingcontrole. Ja, het lukte wel. Dit was het totale plaatje.”

Kangoeroes Mechelen

In de zomer van 2021, twee jaar na zijn aankomst in Oostende, tekende hij zijn eerste profcontract, een van drie seizoenen. “Daarvoor ben je al die jaren aan het werk. Je eerste profcontract meteen bij Oostende krijgen, dat is een droom.” Maar medio februari 2022 leende Oostende hem aan Kangoeroes Mechelen uit. Die ervaring boeide hem.

In februari mag de bondscoach me zeker opnieuw oproepen

“In Mechelen leerde ik hoe het is om een echte rotatiespeler te zijn bij een eersteklasser. Nu weet ik hoe het is om echt volledig in het team te zitten. Ik ben een ervaring rijker. Voordien kreeg ik af en toe wat minuten bij Oostende in eerste klasse. De keuze voor Mechelen was ook gemaakt omdat ik me niet genoeg kon ontwikkelen bij de Finexa-ploeg en niet genoeg kansen kon krijgen bij de eerste ploeg. Daarnaast had Mechelen een probleem op de big men-positie omdat een Amerikaan wegging”, legt hij de voedingsbodem voor de nieuwe situatie uit. “Uiteindelijk werden we toch vice-kampioen. Het was een historisch seizoen voor Mechelen.”

Deze competitie traint Waleson uitsluitend met Filou Oostende. Zijn volume aan trainingsuren bij Dario Gjergja is aanzienlijk toegenomen.

Superblij en trots

Voor het eerst was Jesse Waleson in november opgeroepen voor de zestienkoppige selectie van Nederland. “Ik ben superblij en trots. Dit is een enorme eer. Ook is het een beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren”, zegt Waleson. “Een hele week een national window-training meemaken in Almere heb ik als heel goed ervaren. Het was een heel nieuw, jong en leuk team. Het was gemakkelijk om goed in die groep te komen. Ik was er snel geïntegreerd. Sommigen kende ik nog vanuit de jeugdselecties”, zegt Waleson die uiteindelijk niet tot de definitieve selectie van twaalf internationals behoorde.

Na een week viel hij af. “Natuurlijk was dat zuur. Behoren tot de twaalf zou de kers op de taart geweest zijn. Het is niet anders. Dat is ook part of the job. Ik keerde dan meteen naar Oostende terug”, zegt Waleson die natuurlijk hoopt op een nieuwe kans in februari. Dan ontvangt Oranje Georgië en is er een uitmatch bij Oekraïne. “Wie weet! Natuurlijk mag de bondscoach me opnieuw oproepen.”

Veel samen met Keye

Bij de Orange Lions trainde Waleson naast zijn Oostendse ploegmakker Keye van der Vuurst de Vries. “Dat was grappig. Keye en ik zijn al twee zomers op rij samen met vakantie geweest. Bij de oproeping zei Keye: ik zie Jesse al een heel jaar in Oostende en ik zie hem op vakantie; nu heb ik hem ook nog in de nationale ploeg aan mijn zij. Hij maakte er een grapje van. Het is toch een soort connectie wanneer je point guard en je big man samen in het team spelen”, besluit Jesse Waleson. (PR)