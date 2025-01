Jérome Vandenberghe kijkt uit naar derby: “Tof om nog eens terug te keren naar Kortrijk”

In tweede landelijke van het herenbasket staat Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele op een knappe tweede plaats na de heenronde. Dit weekend neemt de ploeg van ervaren rot, Jérome Vandenberghe, het op tegen House Of Talents Kortrijk Spurs, de club waar hij heel wat succes beleefde. Met slechts 3 nederlagen op 13 wedstrijden staat Holstra op de tweede plaats halfweg de competitie. “Hiermee kunnen we zeker praten over een geslaagde eerste ronde”, vertelt Jérome Vandenberghe. “Met Stan Naudts als nieuwe coach en Mathieu Prévost op de 5 positie, hebben we twee belangrijke nieuwe posten. Het was dus even aanpassen. Onlangs verloren we tegen Aalter, niet geheel onverwacht. Het is een goeie ploeg. Wij speelden echter niet onze wedstrijd, we waren te weinig agressief. Het had dus ook anders kunnen uitdraaien. Het was al even geleden dat we in eigen huis nog onderuit gingen.”

Jérome is nog altijd een onmisbare schakel in de ploeg van coach Stan Naudts. “Na een jaartje revalidatie ben ik blij dat ik op een bepaald niveau nog kan terugkomen”, gaat de 36-jarige Avelgemnaar, verder. “Ik probeer nog altijd mijn steentje bij te dragen en anderen mee naar een hoger niveau te tillen. Ik probeer de jongeren nog tips en tricks mee te geven, iets waar ze wel oren naar hebben. Ik ben zowat het verlengstuk van coach Stan op het veld.”

Dit weekend staat de derby tegen House Of Talents Kortrijk Spurs op de kalender. “Kortrijk is een heel jonge vinnige ploeg die we zeker niet zullen onderschatten. Wij zullen het vooral van onze ervaring moeten hebben. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Er is nog veel speelbaar in tweede landelijke. Ik kijk alvast uit naar dit duel. Het is tof om nog eens in Kortrijk te zijn, de club waar ik heel veel mooie momenten heb beleefd”, aldus Jérome Vandenberghe. (ELD)

Zondag 12 januari om 11 uur Sporthal Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs Two – Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele.