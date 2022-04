Jérome Vandenberghe en Jeroen Debaveye nuanceren play-offplaats: “Eerst maar even die inhaalmatchen”

Twee topmatchen in vier dagen heeft Spurs Heren One gespeeld. Na de duels met Limburg United en Oxaco blijven de Kortrijkzanen de enige ploeg met amper vijf nederlagen. Jérome Vandenberghe hoopt de lijn door te trekken in de play-offs. Coach Jeroen Debaveye houdt het hoofd koel.

“Limburg United is een team dat heel snel speelt en defensief alles goed gesloten houdt”, vertelt Jérome Vandenberghe. “Ze maakten het ons moeilijk, ook al omdat Alex Laurent pas na de rust zijn draai vond; hij sleurde ons door een moeilijke periode. In het vierde quarter was er een beresterke Alex nodig om ons tot 74-75 te brengen. De Limburgers gaven me op veertien seconden van het einde iets te veel ruimte. Het leek zot om dan een driepuntshot te lanceren, maar achteraf gezien was dat de slimste optie. We konden hen in de laatste seconden beletten een aanval op te zetten en wonnen met 77-75.”

“Oxaco, zonder Celis en Van Den Hemel, hebben we het erg moeilijk gemaakt. Veel van hun pogingen gingen de mist in, terwijl wij direct à point acteerden. Het publiek hebben we getrakteerd op een intense match, al was het niet spannend (44-25 bij de rust en eindstand 90-47). Maar we zijn op volle intensiteit blijven spelen. Dat was een goeie promotie voor het niveau dat we willen brengen. Nu hebben we vier uitmatchen op rij.”

Niet speculeren

“We hebben nu de play-offs gehaald. Speculeren op een uitgangssituatie doen we niet. We spelen voor wat we waard zijn en zien wel wat er komt. Met nog een rij inhaalmatchen gaan we sowieso nog een lastige periode tegemoet. Gelukkig is mijn baas een basketliefhebber, die me op het werk wel enige vrijheid geeft qua planning van werkuren. Maar verre verplaatsingen, zoals naar Lommel op dinsdag 19 april, zullen wegen.”

Virtueel leider? Laten we maar gefocust blijven

“Ik volg onze voorzitter Steve Rousseau, die zegt dat we heel veel moeten presteren én vieren. Het is in elk geval genieten als in de tribune zoveel mensen zitten, ex-collega-basketters en supporters van Kortrijk én Wevelgem. Je voelt als speler die ambiance in de zaal. Ik voel me hier na vijf jaar echt thuis”, besluit Jérome, die in augustus voor de eerste keer vader wordt, van een manneke.

Coach Jeroen Debaveye genoot van de match maar relativeert de stand van zaken: “Virtueel leider? We hebben nog vier matchen in te halen. Laat ons maar gefocust verder werken. Tegen Limburg hebben we zaterdag maar heel nipt kunnen winnen en wie weet hoe moeilijk onze uitwedstrijden nog worden? Wat me dinsdag het meest plezier deed, was de prestatie van spelers als Maxime Watteyn, Gilles Dieltiens en Pallieter Bevernage. Het doet deugd dat onze jonge gasten ook aan scoren toekwamen: het resultaat van een intense opleiding.”

“De play-offs zijn een erg delicaat systeem om tot een kampioen te komen. Eén match nipt verliezen en je kan eruit liggen. Beginnen met het thuisvoordeel kan belangrijk zijn, maar dan moeten we na de reguliere competitie wel in de top vier staan. Veel ploegen zoals Ieper worden dan ook nog erg gevaarlijk als ze hun ontbrekende spelers weer speelklaar krijgen. Het worden ongetwijfeld nog spannende weken.” (JS)