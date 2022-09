Jelle Rondelez (KB Oostende Bredene Basket@Sea): “Opener tegen Racing Brugge wordt clash tussen twee stijlen”

Door de overgang van de damesploegen naar stamnummer 245 van Filou Oostende binnen de Basket@Sea-gemeenschap is KB Oostende Bredene enkel nog een herenploeg. De enige senioresploeg speelt nog altijd in derde provinciale.

Vorig weekend werd met 33-56 een oefenpot gewonnen van Zedelgem. “Onze coach had vooraf duidelijk aangegeven wat hij wou zien en we hebben dat zeker in het eerste quarter tot uitvoering gebracht, waardoor we al snel uitliepen”, klinkt het bij Jelle Rondelez. “In de tweede helft hebben we dan vooral onszelf gedwongen nieuwe dingen uit te proberen, waardoor alles status quo bleef. Uiteindelijk was het een goede wedstrijd voor het vertrouwen en de samenwerking met de aangesloten U21-spelers, die het trouwens zeer goed deden.”

De Three van Racing Brugge is de eerste tegenstander in de competitie. “Racing Brugge is volgens mij een vrij jonge ploeg. Het wordt wellicht dan ook een clash tussen twee verschillende speelstijlen. We zijn vooral blij dat we eindelijk aan de competitie kunnen beginnen, want de honger is er.”

U21-spelers

“Er zijn gezonde ambities binnen de groep, zeker als je ziet waar Bredene vorig jaar is geëindigd met een beperkte kern. Dit jaar komt daar een goede groep U21-spelers bij die ons ondersteunt op trainingen en matchen. Sommige hebben in de voorbereiding al bewezen dat ze een belangrijk deel zullen vormen van onze kern, voor andere is er soms nog een mentaal duwtje nodig. De coach heeft in de voorbereiding heel veel tijd gestoken in het integreren van de jonge gasten en dat begint zijn vruchten af te werpen.”

Zaterdag 1 oktober om 16 uur: Racing Brugge Three – KB Oostende Bredene Basket@Sea.