Izegem One laat (weer) overwinning liggen in laatste quarter: “Wedstrijden leren uitspelen”

Basket Izegem One verloor dit seizoen al meerdere malen de wedstrijd in het slot. “We moeten ons zo snel mogelijk herpakken en leren de wedstrijd uit te spelen”, zegt Mathieu Vanfleteren. Zondag staat de verplaatsing tegen ZwevegemDeerlijk op het programma, waarvan Izegem dit seizoen al tweemaal met het kleinste verschil won.

“Vorig weekend was het een heel ontgoochelend resultaat in de derby tegen Wytewa Roeselare”, zegt de 24-jarige guard uit Zwevegem, die apotheker is en zijn eerste seizoen afwerkt bij Izegem.

“Collectief hebben we een hele goeie eerste helft gespeeld. Het shot ging makkelijk binnen. In het derde quarter konden we nog gelijke tred houden en dan zijn we volledig de mist in gegaan in het laatste quarter (36-8). We vonden geen oplossingen meer tegen hun zoneverdediging en stonden heel erg zwak te verdedigen, terwijl bij hen Robaeys en D’Hooge on fire waren.”

Sterke voorbereiding

“We moeten ons herpakken en leren de wedstrijd uit te spelen in het vierde quarter. Het is al de derde match dit seizoen die we verliezen in het laatste quarter, na heel wat punten voor te staan. We speelden een heel erg sterke voorbereiding, waarin we enkele ploegen uit landelijke konden verslaan in de beker (Sint-Truiden, Landen en Koksijde). Die lijn konden we niet doortrekken in de competitie. Met vier op negen zijn we dan ook helemaal niet tevreden. We willen niet te lang blijven stilstaan en richten ons nu volledig op de komende wedstrijden.”

“Dit weekend nemen we het op verplaatsing op tegen ZwevegemDeerlijk. Het wordt opnieuw een moeilijke match. We versloegen hen al tweemaal dit seizoen met slechts één punt verschil. We zullen top moeten zijn om op verplaatsing tegen hen te kunnen winnen.”

“We proberen dit seizoen gewoon nog zo veel mogelijk wedstrijden te winnen om eventueel de top vijf te halen. Persoonlijk wil ik verder groeien in mijn rol binnen de ploeg van Basket Izegem. Het is mijn eerste jaar in Izegem, dus is het natuurlijk nog wat aanpassen voor mij.”

“Momenteel hebben we geen geblesseerden. Matthias Degels was vorig weekend wel out met corona, maar die hopen we nog te recupereren. De rest is fit. We kunnen in principe dus op de voltallige kern rekenen tegen ZwevegemDeerlijk.”

(RV)