Izegem bekert tegen Lommel

Zaterdag ontvangt de One van Basket Izegem Lommel, dat uitkomt in Top Division 1, voor de beker van Vlaanderen. Izegem legde al een spectaculair parcours af en schakelde al heel wat hoger geklasseerde ploegen uit. Misschien weten ze tegen Lommel opnieuw te verrassen en stoten ze door naar de kwartfinale.

“Lommel staat op de tweede plaats in Top Division 1, wat dus vier reeksen hoger is (1ste prov. Heren West-Vlaanderen, red.) dan waar wij spelen”, opent de 39-jarige center Cédric Renaudin uit Bredene. “In theorie zijn we dus kansloos, maar de match moet nog altijd gespeeld worden. Dit blijkt ook uit het parcours dat we al hebben afgelegd waarbij we ploegen uit de landelijke reeksen en uit Top Division 2 hebben uitgeschakeld. Niets moet zaterdag, maar we hopen op veel volk en zo ons trouwe thuispubliek een ware galamatch te kunnen aanbieden.”

Beker primeert

“Alles kan en we kunnen zonder druk spelen. Dat is alvast een voordeel. Eigenlijk primeert voor ons de beker van West-Vlaanderen, waarvoor we donderdag een match spelen thuis tegen Mibac. Dat is een must win match voor ons, gezien onze ambitie om ook de beker van West-Vlaanderen te winnen.”

Izegem heeft bovendien ook de ambitie om de titel te pakken in de competitie. “Tot op vandaag hebben we een foutloos parcours met 9 op 9, maar eerste achtervolger Zwevezele blijft ook alles winnen en zo dus de druk hoog houden op ons.”

Tegenstand

Maar er is wel degelijk tegenstand in deze reeks voor de Izegemnaren en het is dus belangrijk om de focus te behouden. “Er zijn wel wat verschuivingen merkbaar met vorig jaar. Kampioen Wevelgem zit in tweede landelijke nu en Koekelare is ermee gestopt, wat toch twee heel goede ploegen waren. Daarnaast zie je wel dat promovendus Oostkamp het bijvoorbeeld heel goed doet en toch een taaie tegenstander is om tegen te spelen en ook andere ploegen zoals Zwevezele en Vagant hebben zich zwaar versterkt.”