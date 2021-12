Ivy Albrecht voelt zich goed bij RHK-Delrue Oostende: “De sfeer en het vertrouwen maken het verschil”

Afgelopen weekend won RHK-Delrue Oostende met 54-68 op bezoek bij ZwevegemDeerlijk Two. De Oostendenaars blijven daarmee derde in de rangschikking van tweede provinciale. Dit weekend is Desselgem de volgende tegenstander voor Ivy Albrecht en co.

Albrecht blikt tevreden terug op de overwinning van het voorbije weekend. “Het was een leuke wedstrijd, op een mooi vernieuwd terrein in Deerlijk”, opent hij. “Een match met een aangenaam tempo. We speelden goed samen, met iedereen op hoog niveau. Zo is het leuk spelen.”

RHK-Delrue Oostende pakte tot nu toe zes op negen in tweede provinciale. “In het begin van het seizoen wisten we redelijk wat te winnen zonder echt goed te spelen, maar dat was normaal na zo’n lange periode van inactiviteit. De matchen die we verloren waren tegen sterke tegenstanders. De laatste weken beginnen we weer beter te spelen.”

De volgende opdracht is Desselgem. Albrecht rekent dat de ervaring opnieuw het verschil kan maken. “We zitten met veel vertrouwen en zoals alle andere jaren zit de sfeer ontzettend goed.” (BV)

Zondag 5 december om 15 uur: BC RHK-Delrue Oostende – Basket Desselgem One.