ION Basket Waregem walst over Spirou Charleroi

In de hoogste klasse van het damesbasketbal won ION Basket Waregem met sprekend gemak van hekkensluiter Spirou Ladies Charleroi met 114-64.

Waregem, zonder de geblesseerde Noor Devos, liet meteen zijn intenties blijken. Tot 6-6 hield Charleroi gelijke tred, maar een eerste 11-0 tussenspurt zorgde voor een eerste kloofje: 17-6. Diezelfde voorsprong bleef op het bord staan via Pauline Bayart na 10 minuten spelen: 27-16. Ook in de tweede periode ging ION op zijn elan door. Sanne Desplenter knalde de twintiger binnen. Diezelfde Desplenter (10p in Q2) diepte verder uit tot 28 punten: 50-22. De 52-29 ruststand was voor Bayart.

Ook Belgian Cat Nastja Claessens liet haar klasse zien. De Deerlijkse knalde vanop afstand de 74-44 binnen. Een bonus die na driekwart spelen aandikte tot 37 punten: 81-44. In de slotperiode gingen de dames van coach Frederik Claessens op hun elan door. Steal na steal hielden de bezoekers bijna 10 minuten zonder score (30-0). Emma Vindevogel mocht de century binnen leggen; 101-44. Enkel Cambioli kon met zes driepunters wat weerwerk bieden. Een collectief sterk Waregem eindigde de wedstrijd met 114-64. Door deze zege blijfen de Zuid-West vlamingen op de zevende plaats. Volgend weekend staat het burenduel in en tegen Kortrijk Spurs (6de) op de kalender.

Speelden: Billiaert 15, Claessens 21, Vindevogel 13, Kapenga 14, Desplenter 17, Bogaert 3, Bayart 13, Bevernage 9, Duhamel 2, De Munck 7. (ELD)